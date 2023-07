La vidéo teaser montre la conception vivo V29

Le vivo V29 Lite a été annoncé début juin, mais ses deux frères et sœurs haut de gamme sont encore en phase de teasing. La dernière information provient de la chaîne YouTube de vivo Türkiye.

Le court clip offre un aperçu du design vanille vivo V29. En fait, il y a deux téléphones dans la vidéo – l’un pourrait être le V29 Lite (trois premières images), mais l’autre a un lecteur d’empreintes digitales sur la bosse de l’appareil photo (dernière image).













Images de la vidéo teaser vivo V29

Le modèle avec le lecteur FP a une double caméra, une dans chaque cercle (plus un capteur supplémentaire inconnu à côté de la lumière LED). Pendant ce temps, l’autre a une triple caméra avec deux objectifs visibles sur le cercle inférieur. Le vivo V29 Lite dispose également d’une triple caméra, bien qu’il s’agisse d’une configuration simple 64+2+2MP.

Selon un teaser précédent, le vivo V29 Pro aura un écran de 6,7 pouces à 120 Hz, un panneau FHD+ OLED incurvé, des caméras arrière de 64 MP et avant de 50 MP, ainsi qu’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 66 W. Le chipset est TBA, mais le téléphone sera équipé de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage.

Il n’y a cependant aucun détail sur le vanilla vivo V29. De plus, cette page vivo Philippines sur le V29 Pro a été supprimée, de sorte que la société n’est pas encore prête à révéler les nouveaux modèles.

