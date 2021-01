La magnat du mode de vie a publié une vidéo lundi sur son compte Instagram vérifié la montrant se faire vacciner près du Martha Stewart Center for Living au Mount Sinai Downtown à New York.

Stewart, 79 ans, a expliqué qu’elle n’avait reçu aucun traitement spécial. Les États se bousculent pour administrer le vaccin au milieu d’un nombre record d’infections et de décès.

«Pour apaiser vos inquiétudes quant au fait que j’ai sauté la ligne, sachez que je fais partie du groupe d’âge approuvé pour ce lot de vaccins et que j’ai fait la queue avec les autres», disait la légende.

Stewart était « tellement fière et reconnaissante envers les médecins, les infirmières et le personnel médical qui traversent la paperasse et la confusion de la distribution de ces vaccins très importants », at-elle déclaré.