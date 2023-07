La vidéo « Small Town » de Jason Aldean reçoit le soutien de Travis Tritt : « Au diable les torpilles des médias sociaux »

Jason Aldean reçoit peut-être une haine généralisée pour sa vidéo controversée « Try That In A Small Town », mais il a obtenu le soutien d’un autre musicien country – qui a conseillé à Aldean de ne pas écouter le bruit.

Travis Tritt s’est rendu sur Twitter mercredi soir pour faire part de ses remarques sur le contrecoup qu’Aldean a reçu, en écrivant : « Je voudrais rappeler à mon ami @Jason_Aldean que Twitter et les médias sociaux en général ne sont pas un endroit réel. Les opinions partagées par de nombreux comptes sur cette plateforme ne sont pas réellement représentatives de la grande majorité de la population de ce pays. »

La vidéo d’Aldean a été qualifiée par certains de dangereuse, raciste et pro-lynchage.

« Dites ce que vous voulez dire et soyez qui vous voulez être. Au diable les torpilles des réseaux sociaux », a conclu Tritt.

Tritt a également défendu Aldean contre sa collègue chanteuse Sheryl Crow, qui a qualifié la vidéo d’Aldean de « boiteuse ».

« Je viens d’une petite ville. Même les habitants des petites villes en ont assez de la violence », a écrit Crow. « Il n’y a rien de petite ville ou d’américain dans la promotion de la violence. Vous devriez le savoir mieux que quiconque ayant survécu à une fusillade de masse. Ce n’est pas américain ou semblable à une petite ville. C’est juste boiteux », a-t-elle écrit.

Tritt a riposté à Crow en écrivant « Si @SherylCrow en avait vraiment marre de la violence, elle aurait condamné la violence des émeutes du BLM et d’Antifa qui se déroulent dans ce pays depuis 2020. Je lance un gros taureau — drapeau ici. »

Un utilisateur des médias sociaux a répondu au tweet original de Tritt pour soutenir Aldean, en écrivant en partie : « Oui, j’espère que Jason ne pliera pas le genou et ne présentera pas les excuses habituelles. »

Tritt a répondu: « Il ne le fera pas. »

Aldean, pour sa part, est resté ferme dans sa publication de la vidéo, réprimandant plusieurs récits, notamment que la vidéo est pro-lynchage.

Tout au long de la vidéo, on peut voir Aldean chanter devant le palais de justice du comté de Maury, auquel est suspendu un drapeau américain. Le bâtiment du gouvernement se trouve à Columbia, dans le Tennessee. C’était auparavant le site d’un horrible lynchage d’un homme noir nommé Henry Choate en 1927.

« Au cours des dernières 24 heures, j’ai été accusé d’avoir sorti une chanson pro-lynchage (une chanson qui est sortie depuis mai) et j’ai fait l’objet d’une comparaison selon laquelle je (citation directe) n’étais pas trop satisfait des manifestations nationales du BLM. Ces références sont non seulement sans fondement, mais dangereuses », a-t-il déclaré à ses abonnés sur les réseaux sociaux.

« Il n’y a pas un seul lyrique dans la chanson qui fait référence à la race ou qui y pointe – et il n’y a pas un seul clip vidéo qui ne soit pas de vraies séquences d’actualités – et même si je peux essayer de respecter les autres pour avoir leur propre interprétation d’une chanson avec de la musique – celle-ci va trop loin. «

Aldean a ensuite fait référence à son lien direct avec la violence de masse, rappelant à ses partisans qu’il se produisait pendant l’horrible Festival de musique Route 91 Harvest à Las Vegas en 2017, où un homme a ouvert le feu et tué 61 personnes, impactant la vie de milliers de personnes. Crow a également cité la fusillade dans sa critique d’Aldean.

« Comme tant de personnes l’ont souligné, j’étais présent sur la route 91 – où tant de personnes ont perdu la vie – et notre communauté a récemment subi une autre tragédie déchirante », a-t-il déclaré en référence au Fusillade à l’école de Nashville en mars qui a tué six personnes.

« Personne, y compris moi, ne veut continuer à voir des gros titres insensés ou des familles déchirées. « Try That In A Small Town », pour moi, fait référence au sentiment d’une communauté que j’ai eue en grandissant, où nous prenions soin de nos voisins, quelles que soient nos différences d’origine ou de croyance. Parce qu’ils étaient nos voisins, et c’était au-dessus de toutes les différences. «