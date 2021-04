Une vidéo bouleversante montre deux cyclistes noirs forcés de ramper vers la police qui a tiré leur arme.

La vidéo choquante, publiée sur TikTok, montre deux cyclistes noirs à vélo sur un trottoir se dirigeant vers une voiture de police clignotante lorsqu’un policier crie pour se mettre à terre.

Une vidéo TikTok montre le moment où les flics ont dit à deux cyclistes de se mettre à genoux et de ramper Crédits: Tik Tok

Les flics ont pris les deux cyclistes noirs pour des suspects dans un vol qualifié Crédits: Tik Tok

«Descendez des vélos! Mets-toi à genoux», a crié l’officier aux deux cyclistes, qui se plient aussitôt à leurs ordres et arrêtent de pédaler une fois qu’ils ont entendu les flics.

« Que s’est-il passé? Que s’est-il passé? On ne fait rien? » crie le cycliste, qui avait probablement une GoPro attachée à son casque et filmait toute la rencontre.

Les policiers ignorent ses questions et hurlent à la place plus « à terre » à plusieurs reprises alors que les deux cyclistes se mettent à terre.

«Mets-toi à terre, le ventre au sol», hurle la police, alors que le cycliste filmant la rencontre hurle «Je suis à terre. Je n’ai rien fait».

Les flics auraient tiré leurs armes sur les deux cyclistes alors qu’ils s’approchaient de leurs véhicules Crédits: Tik Tok

La police les a détenus pendant quelques heures avant de les laisser partir Crédits: Tik Tok

Après plus de cris entre les deux groupes, le cycliste crie « vous avez votre arme à feu, et je n’ai rien fait. »

« Rampez vers moi », crie l’officier à l’un des cyclistes, qui dit « moi? » et l’officier répète à nouveau «oui, toi, rampe vers moi».

La vidéo se termine avec le cycliste rampant sur ses mains et ses genoux vers l’officier.

TMZ a rapporté que la rencontre avait eu lieu à Orlando après que la police avait confondu les deux cyclistes avec deux autres personnes soupçonnées d’un vol.

Dans un autre TikTok, le cycliste explique qu’il a été menotté et qu’il a attendu sur le trottoir pendant deux à trois heures pendant que la police a pris leurs empreintes digitales.

La police leur a dit qu’ils correspondaient à la description de deux personnes soupçonnées d’un vol. Crédits: Tik Tok

Les flics ont amené la personne qui a signalé le vol, qui n’a pas identifié les deux cyclistes Crédits: Tik Tok

« Alors moi et le pote nous avons été arrêtés hier soir sous la menace d’une arme par la police », a déclaré le cycliste. «Ils ont à peu près dit que nous correspondions à la description de deux suspects qui viennent de commettre un vol.

« Une fois que tout cela est fait, venez découvrir qu’ils ont amené la personne, elle ne nous a pas du tout identifiée », a-t-il ajouté.

Le cycliste a posté une plus grande partie de sa rencontre avec la police, montrant les conséquences de son ami rampant et lui-même sur le sol avec des menottes.

«Vous correspondez à la description de deux suspects», a déclaré un officier lorsque le cycliste a demandé pourquoi il était détenu. « Nous n’essayons pas de vous violer », a déclaré l’officier après que le cycliste a déclaré qu’il se sentait violé.

« Mon pote là-bas en train de ramper, je suis menotté », expliqua le cycliste pour expliquer pourquoi il se sentait violé. « Je n’ai rien fait de mal. »

Le TikTok survient quelques heures seulement après le verdict de culpabilité de Derek Chauvin et la fusillade par la police de Ma’Khia Bryant, une adolescente noire de 15 ans.

Compte tenu de l’atmosphère politique dans le pays, de nombreuses personnes ont commenté les vidéos du cycliste exprimant leurs condoléances.

« Dieu merci, vous n’étiez pas un autre hashtag. J’espère que vous obtiendrez justice pour le traumatisme que vous avez dû subir », a écrit un utilisateur.

«Ça me fait mal au cœur, cela vous est arrivé à vous deux, et Dieu merci, vous l’avez enregistré et vécu pour le dire», a écrit un autre.