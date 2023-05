Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Des images semblent montrer un hélicoptère abattu en Russie, alors que plusieurs avions militaires ont été abattus à Bryansk, ce qui marquerait un coup humiliant pour Moscou.

Cinq maisons ont été endommagées et un civil a été hospitalisé à la suite de l’accident d’hélicoptère, a dit le gouverneur de la région russe de Bryansk, qui borde le nord-est de l’Ukraine, après que des images sur les réseaux sociaux aient montré un avion prenant feu et s’effondrant au sol samedi.

Peu de temps après, l’agence de presse russe Tass, soutenue par l’État, a rapporté qu’un chasseur-bombardier Su-34 s’était également écrasé à Bryansk, citant une source des services d’urgence.

Alors que le sort des personnes à bord était inconnu, Tass a rapporté que deux membres d’équipage étaient morts dans l’accident précédent près de Klintsy – à environ 30 miles de la frontière ukrainienne – et a identifié l’hélicoptère comme un Mi-8.

Doubler une fois de plus les pertes potentielles de la Russie, Kommersant – un grand journal russe appartenant à l’allié de Vladimir Poutine Alisher Usmanov – a rapporté plus tard qu’un deuxième hélicoptère Mi-8 et un avion de chasse Su-35 avaient également été « abattus presque simultanément » à Bryansk aux côtés des deux premiers avions.

Les avions faisaient tous partie du même groupe de raid aérien chargé de bombarder des cibles dans la région ukrainienne de Tchernihiv, et les pilotes des quatre véhicules ont été tués, selon le journal.

Alors que les autorités régionales russes n’ont confirmé que le premier accident d’hélicoptère, le sort des autres avions étant impossible à vérifier, des affirmations similaires ont également circulé sur les chaînes pro-russes Telegram, accompagnées d’images censées montrer la chute du chasseur-bombardier Su-34.

La Russie possède des centaines d’hélicoptères Mi-8 dans son arsenal, qui sont utilisés à des fins militaires et civiles très diverses.

De la fumée a été vue s’élevant du site de l’accident d’hélicoptère à Klintsy (Ostorozhno Novosti/Handout via REUTERS)

Cependant, la populaire chaîne pro-russe Telegram Military Informant figurait parmi plusieurs blogueurs et analystes affirmant que les hélicoptères étaient peut-être les modèles Mi-8 MTPR-1 nouvellement déployés par la Russie, qui sont équipés d’une technologie destinée à brouiller les systèmes de défense aérienne et de missiles de l’Ukraine.

Moscou ne disposerait que d’une vingtaine d’hélicoptères, et leur implication potentielle a suscité des spéculations parmi les analystes pro-russes et occidentaux selon lesquelles ils auraient pu être destinés à couvrir les deux avions de combat lors de leur sortie signalée en Ukraine.

Bien que le sort de l’avion reste incertain, il a été supposé qu’il aurait pu être abattu par erreur par les défenses aériennes russes ou par l’Ukraine.

De telles pertes équivaudraient au « pire jour pour l’aviation militaire russe depuis la première semaine de la guerre, lorsque Moscou a supposé qu’elle avait détruit les défenses aériennes ukrainiennes », a suggéré le journal Wall Street correspondant Iaroslav Trofimov.

Comme d’habitude, l’Ukraine n’a pas officiellement répondu aux informations, mais l’assistant présidentiel Mykhailo Podolyak a tweeté : « Un groupe aérien composé de deux avions de chasse SU (34 et 35) et de deux hélicoptères de soutien a survolé la région de Bryansk pour lancer un « missile-bombe ». attaque » (officiellement) contre la population civile de la région de Tchernihiv en Ukraine.

« Le groupe aérien a été détruit par des « personnes non identifiées ». La justice, telle qu’elle est, et le karma instantané… Les « tueurs en vol » ont été détruits AVANT que le prochain crime ne soit commis… »

En première ligne de la guerre, le ministère britannique de la Défense a affirmé que les forces russes s’étaient retirées « en mauvais ordre » de leurs positions sur le flanc sud de Bakhmut au cours des quatre derniers jours.