La vidéo semble montrer le chef mercenaire russe Prigozhin pour la première fois depuis une mutinerie de courte durée

MOSCOU (AP) – Une vidéo publiée mercredi semble montrer le chef mercenaire russe Yevgeny Prigozhin pour la première fois depuis qu’il a mené une rébellion de courte durée le mois dernier, et on le voit dire à ses troupes qu’elles passeront du temps en Biélorussie pour former son armée avant de se déployer en Afrique.

Les chaînes d’applications de messagerie liées à la société militaire privée Wagner de Prigozhin ont déclaré qu’il avait pris la parole dans un camp de terrain en Biélorussie et avait diffusé une vidéo floue censée le montrer là-bas, sa silhouette vue contre le ciel au crépuscule. Sa voix grave se distinguait clairement.

« Bienvenue Les gars! Je suis heureux de vous saluer tous. Bienvenue en terre biélorusse ! la vidéo le montrait en train de dire. « Nous nous sommes battus dignement ! Nous avons beaucoup fait pour la Russie.

La mutinerie de Prigozhin, qui constituait la menace la plus grave pour les 23 ans de règne du président Vladimir Poutine, a été présentée par le chef mercenaire comme visant à évincer les principaux chefs militaires russes qu’il accusait d’incompétence.

La critique de Prigozhin sur la conduite des combats en Ukraine a été répétée dans la nouvelle vidéo, dont l’authenticité n’a pas pu être immédiatement vérifiée.

« Ce qui se passe sur la ligne de front aujourd’hui est une honte à laquelle nous ne devrions pas participer », a-t-il déclaré, ajoutant que les forces de Wagner pourraient retourner en Ukraine à l’avenir.

« Nous pouvons revenir à l’opération militaire spéciale lorsque nous sommes sûrs que nous ne serons pas obligés de nous faire honte », a déclaré Prigozhin, en utilisant le même terme que le Kremlin appelle les combats en Ukraine.

« Nous devons attendre le moment où nous pourrons nous montrer pleinement », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi il a été décidé que nous passerions du temps ici en Biélorussie. Pendant ce temps, nous ferons de l’armée biélorusse la deuxième armée la plus puissante du monde. Nous allons nous entraîner, élever notre niveau et repartir pour un nouveau voyage vers l’Afrique.

Outre leur implication en Ukraine, des mercenaires wagnériens ont été envoyés en Syrie et dans plusieurs pays africains depuis la création de l’armée privée en 2014.

Dans le cadre de l’accord négocié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko, Prigozhin a accepté de mettre fin à sa rébellion en échange d’une amnistie pour lui et ses combattants et d’une autorisation de déménager en Biélorussie.

Avant de déménager en Biélorussie, Wagner a remis ses armes à l’armée russe, dans le cadre des efforts des autorités russes pour désamorcer la menace posée par les mercenaires.

Jusqu’à ce que la vidéo soit publiée mercredi, Prigozhin n’avait publié que quelques messages audio après la mutinerie – contrastant avec un déluge presque quotidien de déclarations violentes avant les événements des 23 et 24 juin. Certains y ont vu un signe que l’accord l’obligeait à couper sa rhétorique et à rester à l’écart de la politique.

À partir de la semaine dernière, plusieurs convois Wagner arborant des drapeaux russes et des insignes Wagner ont été vus rouler en Biélorussie, se dirigeant vers un campement que les autorités biélorusses avaient offert à l’entreprise.

Des photos satellites de Planet Labs PBC et analysées par l’Associated Press ont montré un convoi de véhicules à la base près de Tsel dans la région d’Asipovichy en Biélorussie, à environ 90 kilomètres (environ 55 miles) au sud-est de Minsk. Les photos prises lundi montraient une longue file de véhicules sortant d’une autoroute.

Belaruski Hajun, un groupe d’activistes qui surveille les mouvements de troupes en Biélorussie, a déclaré que plusieurs convois de combattants Wagner sont entrés dans le pays depuis la semaine dernière, dont au moins 170 véhicules mardi. Il estime qu’environ 2 500 mercenaires wagnériens se trouvent actuellement en Biélorussie.

Lundi, une chaîne d’application de messagerie liée à l’entrepreneur a diffusé une vidéo montrant des drapeaux russes et wagnériens abaissés sur la base principale des mercenaires à Molkino, dans la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie. La chaîne a déclaré que la base fermerait le 30 juillet et l’un des mercenaires de la vidéo a déclaré que Wagner se déplaçait vers de nouveaux endroits non spécifiés. Wagner a également utilisé des camps dans la région ukrainienne de Luhansk, occupée par la Russie.

Prigozhin a présenté le drapeau aux mercenaires en liesse dans la vidéo publiée mercredi.

Prigozhin a déclaré que les Biélorusses les avaient rencontrés « non seulement comme des héros, mais comme des frères » et a ajouté à leur rire que « les filles locales chuchotent pleines de désir que les troupes de Wagner sont venues. Soyez précis pour n’offenser aucun d’entre eux, traitons-les de manière fraternelle.

Loukachenko a déclaré que l’armée de son pays pourrait bénéficier de l’expérience de combat des mercenaires et a rejeté les affirmations selon lesquelles leur présence pourrait déstabiliser l’ex-nation soviétique. La semaine dernière, la télévision d’État biélorusse a diffusé une vidéo d’instructeurs Wagner entraînant les forces de défense territoriale biélorusses.

Dans sa révolte qui a commencé le 23 juin et a duré moins de 24 heures, les mercenaires de Prigozhin ont balayé la ville de Rostov-on-Don, dans le sud de la Russie, et y ont capturé le quartier général militaire sans tirer un coup de feu, avant de se déplacer à 200 kilomètres (125 miles) de Moscou.

La mutinerie a rencontré peu de résistance et les mercenaires ont abattu au moins six hélicoptères militaires et un avion de poste de commandement, tuant au moins 10 aviateurs.

Prigozhin l’avait qualifiée de « marche de la justice » pour évincer le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le chef d’état-major général Valery Gerasimov, qui ont exigé que les forces de Wagner signent des contrats avec le ministère de la Défense. Il a ordonné à ses troupes de retourner dans leurs camps après avoir conclu l’accord pour mettre fin à la rébellion, dont les termes sont restés flous.

Poutine a déclaré que les troupes de Wagner avaient le choix entre signer des contrats avec le ministère de la Défense, déménager en Biélorussie ou se retirer du service. Il a déclaré la semaine dernière qu’il avait rencontré Prigozhin et 34 officiers de Wagner le 29 juin et leur avait offert la possibilité de continuer à servir comme une seule unité sous leur même commandant.

