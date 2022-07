La vidéo remarquable de “Comment arrêter Messi” hypnotise les fans de football et les suiveurs

Les entraîneurs et les tacticiens du monde entier ont mis au point de nouvelles stratégies chaque fois qu’ils ont fait face à une menace potentielle sur le terrain. Mais un casse-tête que les entraîneurs de cette génération actuelle n’ont pas encore été en mesure de résoudre est Lionel Messi. Et maintenant, une vidéo remarquable sur la façon d’arrêter Messi est devenue virale sur les réseaux sociaux et suffit à hypnotiser les fans de football.

C’est certainement la meilleure vidéo de Messi que j’ai jamais vue pic.twitter.com/f9enB5bZ9A – MC (@CrewsMat10) 16 septembre 2021

La vidéo montre le génie de Messi sur le terrain et comment plusieurs entraîneurs prévoyaient d’arrêter l’attaquant argentin pendant le match. La vidéo commence par les plaisanteries du manager de la Roma, Jose Mourinho. Le Portugais ne se souvient pas initialement du nom de Messi, mais répond ensuite en plaisantant: “Ah oui, Messi.”

“Quand Messi a le ballon, un contre un, tu es mort, avec un ballon qu’il est impossible d’arrêter”, a ajouté l’ancien entraîneur du Real Madrid.

L’ancien défenseur de Manchester United, Rio Ferdinand, apparaît ensuite dans la vidéo. Ferdinand, qui a affronté Messi à plusieurs reprises, a affirmé qu’il avait tenté d’arrêter le joueur de 35 ans mais qu’il n’avait pas réussi à traiter avec l’ancien attaquant de Barcelone.

“À part GBH (blessures corporelles graves), je ne sais pas pour le moment, mais il sera dans la conversation des meilleurs joueurs à avoir jamais joué au football”, a déclaré l’ancien défenseur anglais dans la vidéo.

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a vu Messi de près lors de son passage à Barcelone. Plus tard, Guardiola pendant son mandat à Manchester City et au Bayern Munich a affronté Messi à plusieurs reprises. Mais l’Espagnol pense également qu’il n’y a rien qu’un entraîneur ou un défenseur puisse faire pour contrecarrer Messi sur le terrain.

“C’est le meilleur joueur de tous les temps. On peut le mettre là-haut avec Pelé. Je n’ai jamais vu un garçon comme lui et je ne pense pas que nous le ferons avant longtemps”, a déclaré le manager de Manchester City.

L’attaquant de 35 ans a rejoint l’équipe française du Paris Saint-Germain (PSG) depuis Barcelone avant la saison 2021-22. Messi a représenté les géants catalans à 778 reprises et a trouvé le fond du filet 672 fois.

La saison dernière, Messi a disputé 34 matches avec le PSG et marqué 11 buts. De plus, il a marqué six buts et scénarisé 14 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière alors que le PSG remportait le prestigieux titre de champion national.

