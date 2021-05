Vous est-il déjà arrivé d’oublier tous vos rêves peu de temps après votre réveil ? C’est un phénomène assez courant que peu importe à quel point on essaie de se souvenir de son rêve; l’esprit fait juste un blanc. Des tonnes de gens ont partagé à quel point ils étaient ennuyés par cette situation bizarre et une femme a sauté dans le wagon en partageant une vidéo hilarante sur le concept bizarre. Le 25 mai, Hayley Morris a quitté Internet en deux alors qu’elle partageait un clip basé sur une situation similaire, avec elle jouant le rôle de son cerveau et d’elle-même. Cela montre une conversation hilarante mais relatable avec son cerveau alors qu’elle se réveille d’un bon rêve.

Le clip s’ouvre avec Hayley allongée dans son lit alors qu’elle se réveille et dit qu’elle vient de faire «le meilleur rêve» auquel son cerveau demande si elle. Alors qu’elle se souvient du rêve, elle dit qu’elle était dans un immense jardin… son cerveau tient un papier blanc avec le texte « Hayley’s Dream » écrit dessus. Mais comme elle est incapable de se rappeler qui elle était dans son rêve, son cerveau met le feu au papier avec un sourire diabolique.

Quand Hayley proteste et demande ce qu’elle faisait en brûlant son rêve, elle lui demande de quel rêve elle parle. Elle dit à son cerveau qu’il vient de détruire la mémoire de ce cerveau auquel le cerveau répond qu’elle n’aura personne à qui dire ça maintenant. « C’est complètement parti », dit-elle avec frustration.

Dans la légende, Hayley demande pourquoi elle se souvient de « tous les rêves terribles » qu’elle a eus, mais tous les « bons » disparaissent quelques secondes après son réveil.

La vidéo a accumulé plus d’un million de vues, près de 1,3 lakh de likes et des tonnes de commentaires d’internautes qui se rapportent à la vidéo. Un utilisateur a commenté en disant qu’il déteste quand son cerveau fait ça.

Une autre personne a écrit qu’une telle situation lui était arrivée. Un troisième utilisateur a écrit que le cerveau fait cela pour que nous ne puissions parler à personne des choses que nous avons vues.

