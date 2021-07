La vidéo Reddit d’un tout-petit regardant les Jeux olympiques de Tokyo montre que l’engouement est réel

Les Jeux Olympiques sont le plus grand spectacle sportif auquel le monde assiste tous les quatre ans. Cependant, à l’exception des Jeux de Tokyo 2020 en cours, certains des meilleurs athlètes du monde entier se réunissent dans un lieu prédéterminé pour montrer leur talent. Alors que quelques-uns établissent des records et deviennent des immortels grâce à leurs performances à couper le souffle, d’autres ont le cœur brisé en essayant d’atteindre la gloire. Mais les jeux quadriennaux suscitent un sentiment de fierté et inspirent des millions de personnes dans le monde. Une vidéo aussi adorable d’une petite fille regardant l’événement des Jeux olympiques de Tokyo ne manquera pas de vous laisser jaillir.

Les internautes sont encore sous le choc après la diffusion sur Internet d’une délicieuse vidéo d’une petite fille qui a laissé la plupart d’entre eux flous. Partagé sur Reddit, le clip vidéo montre le tout-petit regardant un match d’haltérophilie lors des Jeux d’été en cours à Tokyo.

La séquence commence avec le tout-petit regardant l’événement d’haltérophilie féminine et témoigne de la façon dont la force et la puissance présentées par les athlètes laissent tout le monde hypnotisé. La petite n’arrête pas de faire l’éloge de l’athlète, on l’entend dire qu’ils sont « si forts » et ont des « mains fortes ». Plus loin dans la vidéo, elle souhaite également être la « plus forte » et prévoit d’y aller pour faire de gros « dropping ».

Vérifiez le ici:

Le clip vidéo a recueilli plus de 37 000 votes positifs et compte. Les internautes ont adoré la façon dont la petite fille était émerveillée par les athlètes et beaucoup ont exprimé qu’elle était peut-être une athlète en train de faire, d’autres ont simplement rempli la vidéo d’amour et de bons voeux.

« C’était adorable. Nous devons ajouter le « dropping » en tant que sport olympique », a déclaré un utilisateur de Reddit. « Quand elle a dit ça, j’ai juste pensé ‘moi aussi gamin, moi aussi' », a commenté une autre. « C’était émouvant ! » a écrit un troisième. « Nous suivrons sa carrière avec beaucoup d’intérêt. Rendez-vous dans 20 ans », a déclaré un quatrième.

