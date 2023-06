Une vidéo promotionnelle de 2022 d’OceanGate Expeditions, la société à l’origine du sous-marin touristique disparu du Titanic, présente des témoignages d’explorateurs précédents, dont un qui décrit notamment le moment où le submersible a atterri sur le fond marin, soulevant des sédiments.

« On a atterri sur le fond marin, on a vu ce petit brouillard de sédiments monter », raconte un passager. « C’était une sacrée sensation car nous savions que nous étions proches d’un objet et nous avions effectué une descente presque parfaite pendant toute la plongée. »

D’autres participants ont fait l’éloge de l’expérience, décrivant le voyage comme « incroyable » et « agréable » pour être témoin d’une partie de l’histoire.

« Nous voyons les restes de l’un des grands événements historiques de tous les temps. Vous ne pouvez pas faire mieux. Et nous sommes quelque part où presque personne n’ira jamais, jamais. C’est très, très excitant », dit un autre des participants.

Dès mercredi soir, la vidéo a été marqué comme « non répertorié » sur YouTube. Fox News Digital a contacté OceanGate Expeditions pour commentaires.

Les descriptions des participants étaient en contradiction avec un flot de révélations qui ont émergé depuis que le submersible touristique a été signalé pour la première fois en retard dimanche.

L’explorateur vétéran Josh Gates a révélé mercredi que le sous-marin OceanGate « n’avait pas bien fonctionné » lorsqu’il avait lui-même plongé à bord du navire.

Il a également été révélé que l’entreprise avait été avertie à plusieurs reprises par un ancien employé qu’il pourrait y avoir des problèmes de sécurité catastrophiques posés par la façon dont le navire a été développé.

David Lochridgele directeur des opérations maritimes de la société, a rédigé un rapport d’ingénierie en 2018 indiquant que l’engin en cours de développement nécessitait davantage de tests et que les passagers pourraient être mis en danger lorsqu’il atteindrait des « profondeurs extrêmes », selon un procès intenté cette année-là devant le tribunal de district américain de Seattle.

Le submersible Titan d’OceanGate relate la décomposition du Titanic et l’écosystème sous-marin qui l’entoure via des voyages annuels depuis 2021.

Les garde-côtes américains mènent les recherches depuis la disparition dimanche du Titan dans une zone reculée de l’océan Atlantique Nord avec cinq passagers à bord.

Les chercheurs faisaient la course contre la montre mercredi soir pour trouver le navire car l’approvisionnement en oxygène devait s’épuiser jeudi matin.

