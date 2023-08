La vidéo promotionnelle divulguée de Google Pixel 8 Pro montre Audio Magic Eraser en action

La fonctionnalité Magic Eraser introduite par Google avec le Pixel 6 vous permet de supprimer des sujets de l’arrière-plan de vos photos, et une vidéo qui a fait surface sur X (anciennement Twitter) montre que Google a développé une version de Magic Eraser pour l’audio, appelée à juste titre Audio Magic Gomme.

Le court clip suggère qu’Audio Magic Eraser fera ses débuts avec la série Pixel 8, et comme Magic Eraser, il sera accessible via l’application Google Photos, vous permettant de supprimer le bruit de fond de la vidéo.

L’éditeur aura un curseur pour vous permettre de choisir la quantité de bruit de fond que vous souhaitez filtrer. Il identifiera au moins trois types de sons – « Bruit », « Personnes » et « Musique ».

La vidéo montre également le Google Pixel 8 Pro dans une nouvelle couleur bleue. Vous pouvez regarder le clip ci-dessous pour voir Audio Magic Eraser en action.

Le Magic Eraser n’était initialement disponible que pour certains smartphones Pixel, mais il y a quelques mois, Google l’a rendu disponible pour tous les utilisateurs de Pixel. Il est également disponible pour les utilisateurs non Pixel et iOS via l’application Google Photos, à condition qu’ils aient un abonnement Google One. L’Audio Magic Eraser sera apparemment exclusif à la série Pixel 8, et il reste à voir s’il viendra ou non à d’autres appareils Pixel et non Pixel.

Source