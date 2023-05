La vidéo promotionnelle de Google Pixel 7a fuit avant le dévoilement officiel

Le Google Pixel 7a, qui sera dévoilé à Google I/O 2023 plus tard dans la journée, est apparu dans une vidéo promotionnelle officielle divulguée par OnLeaks. Il ne révèle rien de nouveau mais corrobore les fuites précédentes et montre le Pixel 7a dans différentes couleurs (la version rouge divulguée à la fin du mois dernier n’est pas incluse). Vous pouvez regarder le clip ci-dessous.

Les fuites précédentes ont révélé que le Google Pixel 7a serait livré avec le SoC Tensor G2, la puce Titan M2 et un écran FullHD + 90 Hz de 6,1 pouces. Il aura un indice IP67, prendra en charge la charge sans fil et comportera trois caméras – 64MP primaire, 13MP ultra large et 13MP Le smartphone sera également livré avec Photo Unblur, Magic Eraser et Night Sight.









Google Pixel 7a a divulgué du matériel marketing

Selon les rumeurs, le Google Pixel 7a coûterait 499 $ et serait mis en vente immédiatement après le dévoilement, contrairement au Pixel Fold, qui sera également dévoilé à Google I/O 2023 mais sortira dans les magasins le 27 juin.

Source