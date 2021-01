Samsung dévoilera le trio Galaxy S21 le 14 janvier et les téléphones devraient être livrés avec la dernière version de la personnalisation Android de la société, One UI 3.1. Les modèles actuels reçoivent la version 3.0 avec leurs mises à jour Android 11, de sorte que la série S21 aura des fonctionnalités exclusives.

La vidéo suivante publiée par Jimmy est Promo est un résumé rapide des changements visuels et des nouvelles fonctionnalités. Ceci est enregistré sur un Galaxy S21 Ultra spécifiquement, qui inclut la prise en charge du S Pen. Cette partie commence une minute dans la vidéo et montre les fonctionnalités classiques de Note telles que le mémo écran désactivé, la vue aérienne, la commande aérienne et les raccourcis.

Il existe également des améliorations pour l’appareil photo, notamment l’amélioration de la mise au point, l’enregistrement multi-caméras (avec écran partagé, image dans l’image et autres options) et des paramètres plus pratiques.

À propos, la fonction d’enregistrement multi-caméras n’est pas si nouvelle que cela, mais vous pouvez voir que le téléphone affiche des vues en direct de trois caméras simultanément – cela est rendu possible par le triple FAI du Snapdragon 888 (vraisemblablement, l’Exynos 2100 a un matériel similaire).

Il y a plus, les données Samsung Internet et Notes peuvent être synchronisées entre votre téléphone et votre tablette. Cela vous permet de copier du texte sur un appareil et de le coller sur l’autre. En outre, il est possible de remplacer le fil d’actualités Google Discover par Samsung Free.

La vidéo se termine par quelques spécifications du menu Paramètres. Il montre que cette version du Galaxy S21 Ultra contient 16 Go de RAM et 512 Go de stockage (pour rappel, l’Ultra sera le seul à disposer d’un slot microSD. De plus, la capacité de la batterie est de 5 000 mAh.

Si vous avez déjà un téléphone Galaxy et que vous prévoyez de le garder, vous pouvez lire notre mini-critique One UI 3.0 pour savoir ce qui arrive sur votre appareil.