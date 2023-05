La vidéo pratique du Samsung Galaxy F54 dit tout

Le Samsung Galaxy F54, qui arrive le 6 juin, est la star d’une longue vidéo pratique qui porte tout.

Le téléphone mesure 154,9 x 77,3 x 8,4 mm et pèse 199 g. Il est construit autour d’un écran FHD + Super AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À l’intérieur, il y a un chipset Exynos 1380 de 5 nm avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

À l’arrière, le Galaxy F54 dispose d’un appareil photo principal de 108 MP avec OIS (Samsung affirme qu’il s’agit du leader du segment), d’un jeu de tir ultra large de 8 MP et d’une caméra macro de 2 MP. Il y a une caméra selfie 32MP à l’extrémité opposée.

Enfin, le Galaxy F54 contient une batterie de 6 000 mAh.

Selon la source, le Galaxy F54 coûtera 52 499 NPR (32 800 INR, 370 €, converti) pour la seule configuration 8/256 Go. Le téléphone viendra en argent (celui de la vidéo) et en bleu foncé. Le rapport affirme que Samsung rendra le Galaxy F54 disponible le 4 juin, soit deux jours avant le lancement indien.

