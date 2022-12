La vidéo « Pawdorable » de la grande entrée du marié à son mariage avec un chien de compagnie gagne les cœurs

Internet regorge de vidéos de mariage intéressantes et les plus regardées sont les entrées à couper le souffle du marié et de la mariée. Récemment, une vidéo d’un marié, la grande entrée de Darshan Nandu Pol, a fait surface en ligne et a laissé les internautes émerveillés. Dans la vidéo, on peut le voir faire une entrée à son lieu de mariage à vélo avec son chien de compagnie, Pooch.

Dans la vidéo qui a été partagée il y a cinq jours, le marié et son ami à fourrure peuvent être vus enfiler un sherwani. Parallèlement à la vidéo, Darshan a articulé “Like A Boss”. Le nombre de vues sur la vidéo a montré que les internautes étaient amoureux de l’entrée spéciale. Le clip a obtenu plus de 1,9 million de vues et de nombreux utilisateurs ont submergé la section des commentaires. Plusieurs utilisateurs d’Instagram ont laissé tomber des émoticônes de cœur et d’œil de cœur.

Un utilisateur a écrit : « Frère, tu es le meilleur être humain. Om namoh bhagwatay vasudevay namaha c’est tellement gentil de ta part mon frère. Merci d’avoir choyé ce bébé spécial de Dieu, magnifique animal de compagnie.

Un autre utilisateur a écrit : “Wow dil khush hogya ye video dekhke (regarder cette vidéo m’a fait sourire).” Un troisième a dit: “Love u bro apne is bachho ko apna pan diya hai.” Un autre a ajouté: “La chose la plus mignonne que j’ai vue aujourd’hui.”

Jetez un oeil à la vidéo :

Il y a quelques jours, un couple brésilien, Tamiris Muzini et Douglas Vieira Robert, était à l’honneur pour leur adorable geste. Le duo a adopté un chien qui avait envahi leur mariage. Le chien errant est arrivé et s’est assis à l’entrée de l’église. Les jeunes mariés n’ont pas pu sortir le chien de leur tête et ils l’ont emmené chez un vétérinaire pour l’aider à soigner sa patte cassée. Plus tard, ils ont décidé de l’adopter. Le couple l’a nommé Braiá Caramelo de Jesus.

