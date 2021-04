Une ÉQUIPE de scientifiques, d’ingénieurs et d’anciens officiers militaires a plaidé en faveur des images d’ovnis « les plus convaincantes » en exhortant le Congrès à publier plus de données sur une série de rencontres étranges.

le Coalition scientifique pour les phénomènes aériens non identifiés (SCU) a déclaré au US Sun qu’ils encourageaient la divulgation de plus d’informations afin que les scientifiques puissent aider à enquêter sur ces événements inexpliqués.

5 SCU affirme que les images sur Porto Rico sont les « plus convaincantes » de toutes les vidéos UAP Crédit: SCU

5 L’objet mystérieux semble se scinder en deux dans le clip tourné en 2013 Crédit: SCU

Jonathan Lace, porte-parole du SCU, a expliqué que l’organisation pensait que les images « les plus convaincantes » de l’activité anormale avaient été prises par un avion de la sécurité intérieure au-dessus de Porto Rico le 25 avril 2013.

Les images étranges montrent un objet mesurant jusqu’à cinq pieds de long se déplaçant à des vitesses allant jusqu’à 120 mph près du sol avant de plonger apparemment dans l’océan et de se diviser en deux.

« Aucun oiseau, aucun ballon, aucun avion et aucun drone connu n’ont cette capacité », a noté le SCU dans un article de 50 pages. rapport l’équipe a compilé sur l’incident.

Les enquêteurs du SCU ont déclaré que l’objet semble être « d’origine inconnue » après avoir passé 1000 heures à rechercher l’UAP.

M. Lace a déclaré à The US Sun: « Le SCU trouve que les images d’Aguadilla UAP 2013 offrent la preuve la plus convaincante de caractéristiques de vol UAP inhabituelles. »

Il a noté que le groupe n’a « aucune position officielle » sur une théorie de premier plan pour l’UAP alors que les questions montent sur les rencontres étranges qui sont étudiées par le Pentagone.

Le US Sun a contacté le SCU – un groupe de réflexion dédié à l’exploration des PAU et d’autres phénomènes – alors qu’ils publiaient une lettre aux sénateurs Mark Warner et Marco Rubio exhortant le Comité spécial du Sénat sur le renseignement (SSCI) à publier plus d’informations sur les PAU.

Quelque 55 membres du SCU ont approuvé le document alors qu’ils offraient leurs services dans l’enquête sur ces phénomènes étranges – mais leurs noms n’ont pas été divulgués en raison de problèmes de confidentialité.

Et lorsqu’on lui a demandé quelles étaient les images les plus convaincantes des PAN, M. Lace a dirigé The US Sun vers leur rapport sur l’incident d’Aguadilla.

Cela survient alors que le débat sur les OVNIS a rouvert à nouveau après la publication de bribes de séquences montrant des objets mystérieux dont le Pentagone a confirmé qu’ils avaient été enregistrés par des membres en service de l’armée américaine.

Les vidéos auraient été divulguées lors de briefings du groupe de travail UAP, un groupe mis en place par les chefs de la défense américains après un vote du Comité du renseignement en juin dernier.

Le monde attend un rapport non classifié sur les OVNIS par le directeur du renseignement national et le ministère de la Défense qui doit être publié en juin.

Les théories concurrentes sur les vidéos étranges continuent de faire rage – certaines sont ancrées sur Terre affirmant que les vidéos capturent des avions ou des drones militaires jamais vus auparavant, tandis que d’autres affirment qu’il montre des engins d’un autre monde possiblement pilotés par des extraterrestres.

D’autres cependant sont plus sceptiques, affirmant que les vidéos bizarres peuvent simplement être des tours de caméra, des phénomènes naturels ou même des canulars.

5 L’objet semble se déplacer à 120 mph alors qu’il survole Porto Rico Crédit: SCU

5 La caméra infrarouge de l’avion suit l’objet alors qu’il vole au ras du sol Crédit: SCU

5 Il disparaît alors dans la mer avant de paraître se séparer en deux Crédit: SCU

La vidéo de SCU de 2013 a été capturée vers 21h20 alors qu’un objet inconnu traversait la piste de l’aéroport Rafael Hernandez à Aguadilla, Porto Rico.

Il a été capturé sur une caméra infrarouge par un avion des douanes et de la protection des frontières américaines – dont les images ont été divulguées au SCU par une source anonyme.

On prétend que les pilotes d’un turbopropulseur DHC-8 ont repéré une lumière rouge au-dessus de l’océan, ils ont ensuite contacté la tour de contrôle qui leur a dit qu’ils ne connaissaient pas l’identité de l’objet, puis les lumières de l’objet se sont éteintes à l’approche du rivage. .

L’avion a alors engagé sa caméra thermique et a continué à suivre l’UAP.

‘LE MEILLEUR QUE NOUS AVONS JAMAIS VU’

La vidéo de trois minutes montre l’objet traversant Porto Rico avant de revenir en arrière et de sembler plonger dans l’océan Atlantique.

Et peut-être plus bizarrement, à un moment donné de la séquence, l’objet semble se diviser en deux.

Il semble également ne pas perturber l’eau lors de la plongée sous-jacente puis de la réapparition de la surface – un phénomène connu sous le nom de voyage «trans-médium».

«Cette vidéo est la meilleure documentation d’un objet nautique aérien et submergé inconnu présentant une technologie de pointe que les auteurs de ce rapport aient jamais vue», conclut le rapport.

Dans la lettre à Rubio et Warner, le SCU appelle à la publication de plus de données sur les infâmes incidents UAP déclassifiés l’année dernière par le Pentagone.

Ils exhortent les deux républicains à soutenir les efforts visant à diffuser des images supplémentaires de la tristement célèbre vidéo « Tic Tac » de 2004 de l’USS Nimitz.

Et ils ont appelé à la publication de plus d’informations sur les vidéos « Go Fast » et « Gimbal » filmées par les pilotes de l’USS Theodore Roosevelt.

Dans un communiqué, le SCU a déclaré: « Le SCU estime que toutes les données gouvernementales concernant les objets aérospatiaux non identifiés devraient être mises à la disposition du public pour être ouvertement étudiées par la communauté scientifique au sens large, à condition que ces données ne compromettent pas les sources ou les méthodes de données.

collection.

« Une étude scientifique complète de ces données permettrait de découvrir des informations précieuses relatives à la fois à la sécurité nationale et à l’avancement de notre compréhension de la physique, de l’ingénierie aérospatiale et de notre monde. »

M. Lace a déclaré au US Sun que tout en encourageant la divulgation en tant que processus, ils comprennent la nécessité de protéger les sources et les méthodes utilisées pour collecter des données sur les PAN.

« Compte tenu des interprétations variées du terme, le SCU n’a aucune position sur la » divulgation « comprise comme un événement unique ou sur les raisons pour lesquelles certaines données peuvent être gardées secrètes », a-t-il expliqué.

On a émis l’hypothèse que les objets qui continuent à apparaître dans les images officielles filmées par le personnel militaire américain pourraient être des drones hypersoniques de Chine ou de Russie.

En 2019, le Pentagone a admis qu’il avait lancé des enquêtes sur les observations d’OVNIS et qu’il analyse toujours les rapports d’objets inexpliqués.

Le ministère de la Défense est allé jusqu’à révéler qu’il «continuerait» à sonder de tels rapports dans le but de protéger la nation.

Un porte-parole du ministère de la Défense a été contraint d’admettre que les informations, affirmant que leurs enquêtes avaient été arrêtées en 2012, n’étaient pas vraies.

S’adressant au NY Post, le porte-parole Christopher Sherwood a déclaré dans un communiqué: «Le ministère de la Défense est toujours soucieux de maintenir une identification positive de tous les aéronefs dans notre environnement opérationnel, ainsi que d’identifier toute capacité étrangère qui pourrait constituer une menace pour la patrie.

«Le département continuera d’enquêter, selon les procédures normales, sur les rapports d’aéronefs non identifiés rencontrés par des aviateurs militaires américains afin d’assurer la défense de la patrie et la protection contre la surprise stratégique des adversaires de notre pays.»