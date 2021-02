La vidéo officielle de déballage du Huawei Mate X2 montre le téléphone et son riche package de vente au détail

Le Huawei Mate X2 vient d’être dévoilé et sera disponible en Chine plus tard cette semaine. Contrairement à certains concurrents phares, le X2 sera livré dans un grand emballage de vente au détail bien approvisionné. Regardez la vidéo officielle de déballage pour voir ce qu’il y a à l’intérieur.

Il y a le téléphone, bien sûr, qui voyage déplié. Notez qu’il existe des protections d’écran pré-appliquées sur l’écran intérieur et extérieur. Plus bas dans la boîte se trouve le SuperCharger 66W (le téléphone atteint 55W, mais vous pouvez charger des ordinateurs portables avec ce bloc d’alimentation). Vous obtenez également un câble USB-C et un casque USB-C.

Ce n’est pas tout – un étui de protection en cuir est inclus dans la boîte. Il a un pied de pied intégré qui peut soutenir le téléphone, qu’il soit ouvert (afin que vous puissiez voir son énorme écran de 8 pouces) ou fermé (l’écran externe de 6,45 pouces a un rapport d’aspect cinématique de 21: 9).

La vidéo met également en évidence la conception en coin du téléphone. Il est le plus épais près des caméras et se rétrécit, ne mesurant que 4,4 mm dans la partie la plus fine. Lorsqu’elle est fermée, la conception brevetée de la charnière de Huawei ne laisse aucun espace entre les deux moitiés, mais plie également doucement le panneau OLED en forme de larme pour minimiser les plis.

Le Huawei Mate X2 sera disponible en Chine à partir du 25 février à partir de 18000 CNY (2780 $ / 2300 €).

