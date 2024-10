La vidéo officielle confirme la conception et la date de lancement du OnePlus 13

Si vous aviez l’impression qu’il n’y avait pas beaucoup d’enthousiasme autour du OnePlus 13 plus tôt ce mois-ci, cela semble avoir changé au cours des deux dernières semaines grâce à une pléthore de nouvelles fuites qui tentaient essentiellement de ne laisser aucune question sans réponse avant l’annonce du téléphone qui approche à grands pas.

Bonjour, magnifique !

Parce que c’est de OnePlus dont nous parlons ici, la vidéo « teaser » d’aujourd’hui ne confirme pas seulement la date du 31 octobre et 16 heures (locale) de la prochaine annonce phare de la société, mais également le design réel du combiné.

C’est vrai, nous avons essentiellement l’occasion de voir les inédits OnePlus 13 dans toute sa splendeur aujourd’hui, avec un design qui ressemble très fortement à celui du OnePlus 12 de l’année dernière, mais qui est encore suffisamment différent pour donner au nouveau téléphone un fort sentiment de personnalité et d’originalité.

L’événement de lancement du OnePlus 13 du 31 octobre est enfin gravé dans la pierre. | Crédit image – OnePlus sur Weibo

Les caméras arrière, par exemple, peuvent sembler totalement inchangées à première vue, mais si vous regardez attentivement, vous remarquerez sans doute que la façon dont elles sont connectées au cadre du téléphone a été revue… sans doute pour le mieux. Les bords sont globalement plus nets et plus plats (ce qui ressemble également à un changement positif), et peut-être plus particulièrement, la finition du panneau arrière passe du verre mat au verre texturé et… au faux cuir.

Oui, il semble que certaines des rumeurs les plus récentes sur le OnePlus 13 étaient (au moins partiellement) correctes, avec ses options de couleur comprenant le blanc, le noir et une sorte de bleu foncé au lieu du vert. Et oui, ce dernier modèle semble suivre la tendance du cuir vegan de Motorola de ces dernières années, abordant cependant le matériau de manière un peu plus subtile.

Dans l’ensemble, nous envisageons clairement un super-phare Android distinctif, pratiquement assuré de prendre d’assaut le plus grand marché mondial des smartphones très bientôt, avec de nombreux autres marchés à suivre… à un moment donné fin 2024 ou début 2025.

À propos du OnePlus 13

Au cas où vous vous poseriez la question, oui, je pense qu’il y a une chance que ce mauvais garçon soit mis en vente aux États-Unis, en Europe et en Inde d’ici Noël. Ce serait évidemment une décision sans précédent et très peu orthodoxe de la part de l’entreprise, mais étant donné que le OnePlus 12 a été dévoilé en Chine en décembre 2023 et étendu à l’échelle mondiale le mois suivant, un OnePlus 13 Une sortie occidentale fin novembre ou début décembre n’est clairement pas à exclure.

Après tout, il serait certainement dommage de faire attendre le monde deux ou trois mois de plus pour un super-téléphone censé offrir les super-spécifications suivantes :

Écran AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution de 3 168 x 1 440 pixels, des capacités de taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité jusqu’à 5 000 nits ;

Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 ou Snapdragon 8 Elite ;

Jusqu’à 24 Go de RAM ;

Jusqu’à 1 To d’espace de stockage ;

Batterie de 6 000 mAh ;

Prise en charge de la charge filaire de 100 W ;

Technologie de chargement sans fil 50 W ;

Système de triple caméra arrière 50 + 50 + 50MP ;

Caméra frontale de 50 MP.