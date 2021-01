Le clip de « Dynamite », la chanson historique de BTS qui a dominé le palmarès des singles principaux du Billboard l’année dernière, a remporté 800 millions de vues sur YouTube, a annoncé dimanche l’agence du groupe. Le nombre de vues sur YouTube pour « Dynamite » a atteint 800 millions de vues dimanche, devenant le sixième clip vidéo du septuor à franchir le cap, selon Big Hit Entertainment.

L’exploit est survenu juste un mois après avoir obtenu 700 millions de vues, a-t-il ajouté. «Dynamite», un morceau disco-pop optimiste qui a été chanté en anglais, a réécrit l’histoire de plusieurs manières. Il a valu au groupe de sept musiciens sa première carrière n ° 1 sur le palmarès des singles principal du Billboard et y est resté pendant des mois.

Le septuor a également reçu sa première nomination aux Grammy Awards dans la catégorie Best Pop Duo / Group Performance avec «Dynamite». La cérémonie de remise des prix est prévue pour le 14 mars (heure des États-Unis). À sa sortie, le clip de la chanson à succès a été visionné 101 millions de fois en seulement 24 heures, établissant un record du clip vidéo le plus regardé en 24 heures, rapporte l’agence de presse Yonhap.

Le clip le plus regardé de BTS est « DNA » avec 1,1 milliard de vues, suivi de « Boy With Luv (Feat. Halsey) » et « Fake Love ». Le groupe possède 28 vidéoclips qui ont été visionnés au moins 100 millions de fois, selon Big Hit.

Le superband BTS, composé de sept membres, était l’artiste coréen et le groupe mondial le plus écouté l’année dernière, selon le géant du streaming Spotify. Les données de Spotify ont montré que les 10 artistes coréens les plus écoutés en streaming ont enregistré 10,6 milliards de flux combinés, signe de leur influence croissante dans le monde.

Les solistes de la K-pop et les membres de groupes populaires comme Girls Generation et BTS qui ont publié du matériel solo ont mené la course en streaming dans un tableau distinct de la plupart des artistes féminins et masculins de K-pop en streaming.