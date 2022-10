La vidéo « Music For A Sushi Restaurant » de Harry Styles est étrange et merveilleuse – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Une chose peut être dite à propos Styles Harry: il n’a pas peur de devenir bizarre. Dans le nouveau clip vidéo de “Music For A Sushi Restaurant”, présenté aujourd’hui (27 octobre), Harry, 28 ans, est un triton. Mais avant que l’on s’attende à voir Harry dans une paire de palmes sexy, il s’avère que sa moitié inférieure est constituée de… tentacules. Après qu’un trio de pêcheurs et de restaurateurs ait découvert un Harry barbu torse nu, ils ramènent le mi-homme / mi-calamar au restaurant. Au début, Harry, toujours très vivant, semble nerveux à propos de tout le travail de préparation qui l’entoure, alors il interrompt l’appel de sa sirène. Il fait l’affaire pour charmer le personnel, faisant de Harry l’attraction vedette du Gill’s Lounge.

La barbe est rapidement rasée et remplacée par des boas de plumes, des bijoux en perles et des massages aux tentacules. Harry, soutenu par un groupe de musiciens à tête de crevette, porte des colliers de perles, des amulettes de coquillages et une couronne recouverte de perles pour sa grande performance. La performance semble faire l’affaire jusqu’à ce que… ce ne soit pas le cas. Sans spoiler la fin, il faut noter que la chanson est intitulé “Musique pour un restaurant de sushi”. J’espère que vous avez faim.

Le clip a été réalisé par Aube Perrie et tourné le mois dernier à Brooklyn, NY, selon un communiqué de presse. “Music For A Sushi Restaurant” est certifié Or par la RIAA dans le Top 10 de la radio Pop. Cela fait de Harry le premier artiste masculin à avoir trois chansons dans le Top 10 à la fois (“As It Was”, “Late Night Talking” et “Music For A Sushi Restaurant”). Il est également le troisième artiste de l’histoire des charts Pop Airplay à réaliser cet exploit. De plus, “Music For A Sushi Restaurant” a également été utilisé comme bande originale d’une nouvelle publicité Apple AirPods, un retour aux premières campagnes iPod (Harry, en fin de compte, a fait don de sa rémunération d’artiste pour le spot à l’International Rescue Committee. )

Alors que certains pourraient être un peu écartés par l’idée d’un hybride Harry Styles / Cthulhu, cette vidéo ne s’éloigne pas beaucoup de l’esthétique générale de Harry. “Late Night Talking” a vu Harry rester au lit tout en vaquant à ses occupations jusqu’à ce qu’une terrible tempête le soulève… seulement pour le faire tomber (et son lit) sur terre. Pour “As It Was”, Harry a enfilé une combinaison rouge scintillante tout en faisant danser un artiste dans un musée.

Ses vidéos précédentes étaient tout aussi bizarres. “Watermelon Sugar” a à peu près reconnu de quoi il s’agissait. “Golden” l’a fait gaffe dans une ville au bord de l’océan. Fidèle au thème nautique, Harry devient BFF avec un poisson dans “Adore You”. Même les vidéos les plus directes de Harry – comme la sexy « Lights Up » – comportent quelques éléments bizarres.

Harry est actuellement en tournée pour soutenir son La maison d’Harry album. Après avoir terminé sa course au Kia Forum de Los Angeles, il se rendra au Mexique, en Amérique du Sud et en Australie avant de profiter des premiers mois de 2023 en se produisant en Europe (avec Jambe mouillée comme son acte d’ouverture.)