La vidéo montre un garçon sorti du lit

Environ deux heures avant qu’un enfant de 4 ans ne soit retrouvé allongé dans une rue du quartier de Dallas, un homme a soulevé le garçon endormi de son lit et l’a emmené, selon des documents judiciaires, citant une vidéo de surveillance à domicile.

Le garçon, que les autorités ont identifié lundi comme étant Cash Gernon, était pris en charge par la petite amie du père de Cash, selon les autorités. La petite amie, qui a déclaré que le père de Cash était absent depuis mars, a identifié la personne qui avait pris Cash de son lit à 5 heures du matin samedi comme étant Darriynn Brown, a déclaré la police.

Un détective de police a regardé la vidéo de surveillance à domicile avec sa petite amie, selon l’affidavit d’arrestation du détective obtenu par The Dallas Morning News. L’affidavit ne détaille pas la relation de Brown avec la famille de Cash et n’offre aucune explication pour que Brown ait pris Cash.

Brown, 18 ans, a été accusé d’enlèvement et de vol, a déclaré le département de police de Dallas dans un communiqué. Les enquêteurs anticipent plus de frais lorsque les résultats de la criminalistique reviennent, a ajouté le communiqué.

De plus, la police de Dallas a déclaré que la mère de Cash ne savait pas que son frère jumeau et lui étaient confiés à la petite amie de leur père et que la mère cherchait ses fils. La police a déclaré que le jumeau de Cash était maintenant avec sa mère.

La police a reçu un appel disant qu’un enfant était mort dans une rue du quartier vers 6 h 50 samedi.

Le porte-parole de la police, Albert Martinez, a déclaré au Dallas Morning News que le garçon était mort de manière violente avec une « arme tranchante ». Le nom de l’enfant n’a pas été divulgué, mais Martinez a déclaré que les autorités pensaient qu’il vivait dans le quartier sud-ouest de Dallas où il a été retrouvé.

« Nous sommes choqués, nous sommes très en colère contre ce qui est arrivé à ce petit enfant », a déclaré Martinez au journal.

L’obligation de Brown est fixée à 1,5 million de dollars. Son avocat, Robbie McClung, a déclaré lundi qu’elle ne l’avait pas encore rencontré et qu’elle ne pouvait donc pas commenter.

Brown a été arrêté le 27 avril sur une accusation de délit d’avoir échappé à l’arrestation dans une affaire qui est toujours en cours. Selon les documents judiciaires relatifs à cette accusation, il vit avec ses parents à 800 mètres de l’endroit où le corps du garçon a été retrouvé. Des voisins ont déclaré que Brown était connu pour marcher dans la région.

Antwainese Square, 39 ans, a déclaré au Morning News qu’elle avait alerté les autorités après avoir vu le corps du garçon alors qu’elle faisait du jogging samedi matin. Elle a dit que le visage du garçon et la moitié supérieure de son corps étaient couverts de sang et qu’il n’avait ni chaussures ni chemise.

«Je veux dire simplement savoir que quelqu’un est capable de tuer un enfant, cela seul est juste troublant», a-t-elle déclaré.

Lila Gilbert, 18 ans, a déclaré au journal qu’elle avait marché sur la route menant à la scène du crime et avait vu l’enfant. À un moment donné, la couverture qui le recouvrait est tombée et elle a vu du sang et ce qui semblait être des marques de morsure sur son visage.

«C’est beaucoup à prendre», a déclaré Gilbert. «C’est tellement choquant pour moi que ce soit un enfant de 4 ans, le bébé de quelqu’un. Cela aurait pu être mon petit cousin ou mon petit frère ou quelque chose comme ça. C’est juste le fait qu’il est parti maintenant. C’est juste terrifiant.

Le FBI a participé à l’enquête sur l’homicide. Samedi en milieu d’après-midi, ils se concentraient sur un sentier boisé non loin de l’endroit où le corps a été retrouvé. Le sentier, qui, selon les voisins, est populaire pour le vélo, a été bouclé avec une bande de scène de crime.

Contribuant: The Associated Press.