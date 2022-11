La vidéo montre Tesla “course incontrôlable” sur un mile tuant une écolière et un motard alors que les flics enquêtent sur un “problème de frein”

UNE ÉCOLIÈRE et un motard ont été tués par une Tesla en excès de vitesse après que le conducteur a affirmé qu’elle avait pris le contrôle.

Des images d’horreur ont montré le modèle Y blanc faisant une course dans la rue de la province méridionale du Guangdong en Chine, évitant les automobilistes et les piétons avant de percuter un bâtiment.

Le conducteur de Tesla aurait perdu le contrôle après avoir tenté de se garer devant son magasin familial 1 crédit

Le conducteur de 55 ans a déclaré qu’il y avait eu un problème avec les freins de son modèle Y 1 crédit

Le moment avant que la Tesla ne percute un cycliste 1 crédit

La Tesla a voyagé à grande vitesse sur plus d’un mile avant de percuter un bâtiment 1 crédit

L’accident du 5 novembre a tué un motocycliste et une lycéenne et blessé trois autres personnes, dont le conducteur de Tesla, rapporte Jimu News.

Le conducteur de 55 ans a affirmé qu’il y avait un problème avec ses freins avant l’accident mortel – mais Tesla a contesté les allégations.

La société, détenue par le milliardaire Elon Musk, a confirmé dimanche qu’elle assistait la police de la ville de Chaozhou dans l’enquête sur l’incident.

Tesla a déclaré: “La police recherche actuellement une agence d’évaluation tierce pour identifier la vérité derrière cet accident et nous fournirons activement toute l’assistance nécessaire.”

La Chine est le deuxième plus grand marché de Tesla, et l’accident choquant figurait parmi les principaux sujets d’actualité sur la plate-forme de médias sociaux Weibo de type Twitter dimanche.

Les agents de la circulation de la ville de Chaozhou ont déclaré que la cause de la collision n’était pas encore connue.

La police locale aurait exclu la possibilité que le propriétaire de Tesla conduise sous l’influence de drogues et d’alcool.

Un membre de la famille du conducteur – surnommé Zhan – a affirmé qu’il avait eu un problème avec la pédale de frein alors qu’il était sur le point de s’arrêter devant le magasin familial.

Il a dit que Zhan ne pouvait pas se garer en appuyant sur les freins et ne pouvait pas arrêter le véhicule en appuyant sur le bouton de stationnement.

Tesla a déclaré que des vidéos montraient que les feux de freinage de la voiture n’étaient pas allumés lorsque la voiture roulait à grande vitesse.

Et la société a déclaré que ses données montraient qu’il n’y avait eu aucune tentative d’appuyer sur les freins tout au long du trajet du véhicule.

Selon la firme, les données ont montré que le conducteur avait brièvement appuyé et relâché le bouton de stationnement quatre fois et que le feu stop s’était rapidement allumé et éteint.

Tesla a déjà fait face à des réclamations de défaillance de freins en Chine.

Dans un cas, un propriétaire de voiture chinois a été condamné par un tribunal à s’excuser et à indemniser l’entreprise.

Le tribunal a jugé que les commentaires qu’il avait faits aux médias sur les problèmes de freins étaient incompatibles avec les faits et avaient nui à la réputation de Tesla.

Et l’année dernière, une cliente furieuse a grimpé sur une Tesla au salon de l’automobile de Shanghai pour protester contre le traitement par l’entreprise de ses plaintes concernant des freins défectueux impliqués dans un accident.

Tesla a déclaré que les excès de vitesse étaient à l’origine de son accident – ​​mais a promis d’améliorer la façon dont il traitait les plaintes des clients.

ACCIDENTS DE VOITURE AUTO-CONDUITE

Les voitures autonomes ont été impliquées dans un certain nombre d’accidents mortels dans le passé.

Au moins trois conducteurs de Tesla sont décédés depuis 2016 alors qu’ils utilisaient le mode pilote automatique.

En 2016, le conducteur Gao Yaning est décédé lorsque sa Tesla a percuté une balayeuse sur pilote automatique dans la province du Hebei, dans le nord-est de la Chine.

Et en mai de cette année, un conducteur de Tesla a été condamné à être jugé pour homicide involontaire après la mort de deux personnes dans un accident en décembre 2019 à Gardena, en Californie.

La voiture Model S était sur pilote automatique lorsqu’elle a quitté une autoroute, a allumé un feu rouge et a percuté une Honda à 74 mph, a indiqué la police.

En décembre dernier, une autre Tesla Model S a percuté l’arrière d’un bus, blessant plusieurs personnes à Newport Beach, en Californie.

Dans la même ville, trois personnes ont été tuées lorsqu’une toute nouvelle Tesla S s’est écrasée sur un chantier de construction en mai de cette année.

En 2018, l’une des voitures d’essai Volvo d’Uber a heurté et tué une femme qui traversait la route en Arizona.

Des images auraient montré que la voiture – qui était en “mode autonome” – avait eu le temps de freiner avant l’impact.

Un an plus tôt, Uber avait retiré sa flotte d’essai des routes après qu’une autre voiture se soit retrouvée sur le côté.

En août de cette année, une voiture d’essai BMW équipée d’une technologie “d’auto-direction” a dévié dans la circulation venant en sens inverse en Allemagne en août, tuant une personne et en blessant gravement neuf.

La police a déclaré que la BMW iX tout électrique – avec quatre adultes et un enfant à bord – a fait une embardée hors de sa voie et a provoqué un empilement d’horreur avec trois autres véhicules.

Tesla déclare dans les manuels du propriétaire et sur son site Web que le pilote automatique et la “conduite entièrement autonome” ne sont pas entièrement autonomes et que les conducteurs doivent faire attention et être prêts à agir à tout moment.