La vidéo montre que l’officier ne savait pas que la voiture de police était sur les rails

DENVER (AP) – Un officier de police du Colorado qui a arrêté une femme qui a été grièvement blessée lorsque la voiture de patrouille garée dans laquelle elle se trouvait a été heurté par un train de marchandises a déclaré qu’il ne s’était pas rendu compte qu’il avait arrêté le véhicule sur les voies ferrées, selon la police vidéo de la caméra corporelle.

Dans une vidéo obtenue par KUSA-TV jeudi, Platteville Sgt. Pablo Vazquez a déclaré à un autre officier qu’il pensait avoir dégagé les pistes lorsqu’il a arrêté Yareni Rios-Gonzalez le 16 septembre dans une affaire présumée de rage au volant impliquant une arme à feu. Il a dit qu’il s’était arrêté juste derrière son camion et s’était concentré sur elle parce qu’il était préoccupé par les armes.

Vazquez a également déclaré qu’il ne savait pas qu’un autre officier avec lequel il travaillait dans un département voisin avait mis Rios-Gonzalez dans le véhicule de patrouille de Vasquez jusqu’à ce qu’il soit heurté par le train. Il a dit que la “grâce salvatrice” était que l’autre officier a mis Rios-Gonzalez sur le côté du véhicule qui n’est généralement pas utilisé pour les personnes arrêtées.

Les blessures de Rios-Gonzalez comprenaient neuf côtes cassées, un bras cassé et un sternum fracturé. Son avocat, Paul Wilkinson, a annoncé son intention de porter plainte contre la police.

Une vidéo précédemment publiée de la caméra corporelle de Vazquez le montre, lui et un autre officier, en train de fouiller le camion de Rios-Gonzalez alors que le train approche et que son klaxon retentit. Vazquez demande à plusieurs reprises à l’autre officier par-dessus le bruit du grondement du train si Rios-Gonzalez était dans le véhicule de patrouille et elle répond, une main sur son visage, “Oh mon Dieu, oui, elle l’était!”

Une autre vidéo de la police montre des agents se précipitant alors que le train approche et percute le véhicule.

The Associated Press