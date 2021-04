Les robots ne se sont pas encore soulevés contre l’humanité, ils attendent leur heure et s’entraînent sur des smartphones comme le vivo X60 Pro +. Le clip de deux minutes ci-dessous est un court montage de la procédure de test élaborée et exténuante que les téléphones vivo subissent avant que leur conception n’obtienne l’approbation finale.

Viennent d’abord les coups durs. Le téléphone est tombé, tombant sur un sol en marbre dur à des hauteurs comprises entre 1 et 1,5 mètre (3,3 à 5 pieds). Ceci est répété 100 fois à 26 angles différents pour éliminer les points faibles potentiels.

Ensuite, il est roulé 300 fois. Et si vous avez l’habitude de jeter négligemment votre téléphone sur une table, il en va de même pour vivo – le téléphone est jeté 42 000 fois sous différents angles. Ensuite, une machine simule le fait d’être assis au téléphone 1 000 fois. Un autre le fait tourner 500 fois d’avant en arrière avec 2 Nm de couple.

Ensuite, 35 kg de poids sont appliqués sur un seul point. Le téléphone est brisé plusieurs fois avec une bille d’acier pesant 32g. Ensuite, il est secoué pendant 2 heures pour simuler la pire expérience d’expédition au monde.

Les différents boutons subissent toute une vie de presses sous l’œil vigilant des robots. Le bouton d’alimentation est enfoncé 70 000 fois, les boutons de volume 150 000 fois et le lecteur d’empreintes digitales sous-écran est activé 500 000 fois. Ensuite, un câble USB est inséré et retiré du port 10 000 fois. Et pour vous assurer que le port est durable, le câble est poussé sur le côté 10 000 fois pour simuler une pression exercée sur le port.

Officiellement, le vivo X60 Pro + n’a pas de cote de résistance à l’eau. Officieusement, le téléphone subit 24 heures de torture humide et aqueuse. Cela commence par être aspergé d’eau salée pendant 2 heures, puis c’est 22 heures dans un sauna. Et si cela ne suffisait pas, de l’eau froide est pulvérisée sur le téléphone de toutes les directions.

C’est bientôt fini. Presque. Pour tester comment le téléphone gère les températures extrêmes, il est congelé à -40 ° C (-40 ° F), puis il est rôti à 75 ° C (167 ° F). Tout cela ne couvre même pas l’antenne, la caméra, les performances et les autres procédures de test qu’un téléphone comme le X60 Pro + subit avant de recevoir le feu vert.

La source (en chinois) | Passant par