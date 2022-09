La vidéo montre les fonctionnalités intéressantes du LG Rollable et comment son écran s’enroule autour du dos

Dans une chronologie différente, cela aurait pu être l’un des téléphones les plus innovants de 2021. Dans cette chronologie, seules quelques unités LG Rollable ont été produites et elles ont été vendues aux employés comme souvenirs. Il est apparu sur certaines photos et même sur une courte vidéo, mais il a en grande partie disparu des yeux du public. Maintenant, une chaîne YouTube sud-coréenne a réalisé une vidéo détaillée montrant une alternative intrigante aux pliables.

Cela commence par la boîte sur mesure, qui s’ouvre de la même manière que l’écran enroulable éponyme du téléphone s’étend sur le côté. Il y a un chargeur et un câble USB à l’intérieur, mais ce n’est pas ce que nous sommes ici pour voir.

Le téléphone lui-même a l’air assez normal dans son état éteint, il n’est pas épais comme les pliables. Il est cependant plus lourd que la plupart des téléphones rigides, faisant pencher la balance à 285 g (c’est avec une batterie de 4 500 mAh à l’intérieur).



Pas aussi épais qu’un pliable fermé, mais le LG Rollable est assez lourd

La principale innovation du téléphone est l’écran – par défaut, il s’agit d’un écran P-OLED de 6,8 pouces avec des côtés incurvés. Cependant, un geste de balayage le fait s’étendre horizontalement, ce qui porte la diagonale à 7,4 pouces et rend le rapport d’aspect de 3: 2.









Passer d’un écran assez standard de 6,8″ à un écran 3:2 de 7,4″

Dans ce mode, certaines applications basculent automatiquement vers l’interface de leur tablette. Cela fonctionne dans YoTube, l’écran des paramètres et plus encore. Même les fonds d’écran de l’écran d’accueil peuvent s’étendre et se contracter de manière transparente pour correspondre à l’écran.









Les applications qui le prennent en charge peuvent afficher les interfaces utilisateur de leur tablette sur l’écran étendu

L’écran s’enroule autour du dos, évitant la courbe serrée nécessaire sur les pliables. C’est agréable et lisse en position fermée, mais la partie étendue de l’écran n’est pas parfaitement plate. Cependant, il semble que cela ne soit visible que si vous l’inclinez correctement et ne sera pas perceptible lors d’une utilisation normale. Il est assez doux, cependant, fléchissant visiblement au toucher.



LG Rollable à côté d’une tablette

Un détail intéressant est la conception sans clé, similaire au LG Velvet 2 Pro annulé (au lieu de boutons physiques, le volume était contrôlé par des pads sensibles à la pression). Le plateau SIM est dans une position étrange, accessible uniquement lorsque le téléphone est déroulé.



Le tiroir SIM est difficile d’accès

Le téléphone est un produit phare assez typique de 2021 avec un Snapdragon 888, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. La configuration de la caméra à l’arrière comprend des modules larges 64MP et ultra larges 12MP.

Vous pensez peut-être “comment puis-je prendre des selfies avec les caméras principales ?” Eh bien, il y a un écran à l’arrière, vous pouvez donc l’utiliser. Le reste du temps, il affiche des widgets et des notifications. Et voici la partie vraiment cool – ce n’est pas un affichage secondaire, mais l’affichage principal à la place ! Vous pouvez le voir bouger à 8h45. Pour les selfies réguliers, il y a une petite caméra cachée dans la lunette supérieure à l’avant.



L’écran s’enroule autour du dos, vous offrant un affichage secondaire pour les informations en un coup d’œil et les selfies de la caméra principale

Regardez la vidéo ci-dessous pour voir de plus près le LG Rollable (remarque : il est en coréen et les sous-titres automatiques ne sont pas géniaux).

Passant par