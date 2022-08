La vidéo montre le bourdonnement de l’avion juste au-dessus des spectateurs avant l’atterrissage “insensé”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un avion descendant dans un aéroport grec a semblé s’approcher à quelques mètres de personnes se tenant sur le rivage avant de se poser sur la piste dans une vidéo énervante.

La séquence, publiée sur YouTube par l’utilisateur GreatFlyer, montre ce qui a été identifié comme un Airbus A321neo de Wizzair atterrissant à l’aéroport de Skiathos, situé sur l’île grecque de Skiathos.

“C’était complètement fou !”, a écrit un commentateur, félicitant le vidéaste.

La vidéo montre l’avion qui arrive pour un atterrissage, presque de face avec la caméra. Une petite foule était rassemblée sur le rivage, avec juste une petite route et une barrière qui comprenait des barbelés les séparant de la piste. Un homme, debout près de cette barrière, a semblé s’écarter alors que l’avion passait au-dessus de lui, le train d’atterrissage le manquant à peine.

Ce n’est pas la seule vidéo d’appel rapproché à l’aéroport de Skiathos que GreatFlyer a publiée, et une recherche sur YouTube propose un certain nombre de clips de décollages et d’atterrissages sur le lieu de vacances européen. Le titre “NEW LOWEST LANDING?” sur cette vidéo, cependant, indique qu’il pourrait s’agir du plus proche qu’un avion ait atteint le sol de toutes les vidéos.