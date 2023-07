La vidéo montre la nouvelle interface Arc de Tecno Pova avec des lumières RVB à l’arrière

Tecno travaille apparemment sur quelque chose appelé Arc Interface – des lumières RVB à l’arrière du téléphone qui s’allument pour les nouvelles notifications. Ici, « le téléphone » semble être le Tecno Pova 5, bien qu’il y ait une chance qu’il s’agisse d’un appareil différent à la place.

Voici une démo d’Arc par Ishan Agarwal, qui montre que les bandes lumineuses clignotent pour un appel entrant :

Exclusif : voici votre premier aperçu de #ArcInterface d’un prochain @TecnoMobileInd Smartphone de la série POVA. Le @pova_mobile semble comporter des lumières LED pour les notifications à l’arrière et ici, il est en action lorsque le téléphone reçoit un appel. Ça a l’air cool 👀 Sera bientôt lancé en Inde ! pic.twitter.com/oghPc9FCo6 — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 18 juillet 2023

À en juger par le clip de démonstration, les lumières n’ont pas le contrôle précis du Nothing Phone (2), mais le Pova 5 est un appareil bas de gamme. Une version plus élaborée pourrait être créée pour des Tecnos plus premium.

Le Pova 5 dispose d’un écran LCD IPS de 6,78 pouces à 120 Hz (FHD +) et est alimenté par un chipset Helio G99 (jusqu’à 8/256 Go de mémoire) et une grande batterie de 6 000 mAh avec une charge filaire de 45 W uniquement. Cette conception s’appelle « Turbo Mecha ».

Soit dit en passant, le prochain Tecno Pova Neo 3 utilise également le design Mecha, mais nous ne savons pas si cela inclura les lumières ou non (remarque : le design Neo 3 n’inclut pas le motif en pointillé à côté de l’îlot de caméra, c’est pourquoi nous pensons que c’est le Pova 5). Le Pova 5 sortira plus tard ce mois-ci.

