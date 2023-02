La vidéo montre Fielder en sauvant six avec un coup de pied; Sachin Tendulkar réagit

Si vous pensez que le football et le cricket sont deux jeux distincts qui ne peuvent jamais se chevaucher, vous devez réfléchir à nouveau. Ce clip peut certainement vous aider en cours de route. Dans un clip partagé sur Twitter, un joueur défensif avait une manière assez habituelle de sauver les six et de réaliser une capture brillante. Le frappeur avait fait de son mieux pour marquer ce six. Pourtant, le défenseur n’avait rien de tout cela. Il a d’abord utilisé ses mains pour attraper les limites. Puis, il a trébuché et a fini par utiliser ses pieds pour l’arrêt. Frappant le ballon, il a laissé un autre joueur de l’équipe saisir le ballon.

Le clip a également attiré l’attention du légendaire joueur de cricket Sachin Tendulkar. Pour lui, c’était un témoignage de la connaissance du défenseur non seulement du cricket, mais aussi du football. Il a écrit : “C’est ce qui se passe quand vous amenez un gars qui sait aussi jouer au football !”

Un utilisateur de Twitter était totalement d’accord avec Sachin. L’utilisateur a fait l’éloge de l’ancien capitaine de l’Inde. Faisant allusion à Mahendra Singh Dhoni, qui était un joueur de football à ses débuts à l’école, l’utilisateur a écrit : « D’accord avec vous sur ce point. Et quelqu’un qui sait jouer au football nous a tous offert la Coupe du monde de cricket en 2011. »

Pendant ce temps, quelques utilisateurs discutaient pour savoir s’il s’agissait d’un six ou non. Pour beaucoup, la règle devrait exiger qu’aucune partie du corps du joueur défensif ne soit à l’extérieur des limites. Si c’est le cas, le frappeur devrait se voir accorder un Not Out. Un utilisateur a tweeté : « Ça devrait être un six. Le dernier point de contact pour le corps du défenseur avant de toucher le ballon était hors du terrain.

Vérifiez les autres réactions ici :

We always look outside for reference, I was always thought "Jonty Rhodes" as a best fielder,, but look at this indigenous talents,, thanks for bringing this to light, that why every one calls u as "god of cricket ".

