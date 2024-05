La vidéo montre ce que Tim Steidten, banni, a fait en réponse aux chants de West Ham

Une vidéo est apparue montrant ce que le directeur technique interdit Tim Steidten a fait en réponse aux chants des fans de West Ham.

Cela a été une première année étrange pour Tim Steidten à West Ham.

Quelques semaines seulement après son arrivée au club, une source très proche des propriétaires de West Ham a confirmé à Hammers News que Steidten trouvait David Moyes « un travail acharné ».

Les partisans de West Ham en ont vu la validité ces dernières semaines.

Steidten et Moyes ont finalement trouvé un terrain d’entente l’été dernier.

L’Écossais a signé James Ward-Prowse tandis que Steidten a fait appel à Mohammed Kudus, Edson Alvarez et Konstantinos Mavropanos.

Steidten a été largement félicité pour ses accords, mais Moyes avait un droit de veto, il doit donc également s’en attribuer une partie.

En janvier, cependant, Moyes et Steidten avaient du mal à être à nouveau d’accord sur les transferts.

Moyes et Steidten tendus dès le début

L’Allemand avait un certain nombre d’accords potentiels en vue pour Ibrahim Osman, Jota et Jack Clarke.

Mais il semblerait que Moyes les ait snobés et poussé à la place à signer Kalvin Phillips.

Cela s’est avéré être l’une des pires transactions de l’histoire de West Ham, le club étant reconnaissant qu’il ne s’agisse que d’un prêt direct.

Alors que West Ham explorait récemment ses options de gestion, Steidten a été chargé par les propriétaires de faire preuve de diligence raisonnable sur les candidats potentiels.

Cela n’a pas été bien accueilli par Moyes qui lui a interdit de faire partie de l’équipe première jusqu’à son départ.

Le journaliste Kaveh Solhekol a affirmé la semaine dernière que la décision de Moyes d’interdire Steidten et de snober les accords en janvier tout en faisant pression pour Phillips avait contribué à sceller son sort avec le propriétaire majoritaire David Sullivan.

Steidten est considéré comme faisant partie intégrante des espoirs des Hammers de reconstruire la plus petite et la deuxième équipe la plus ancienne de la ligue.

Mais il a été quelque peu bizarrement critiqué par certains fans pour avoir interviewé des managers.

Photo de Richard Pelham/Getty Images

Une vidéo montre la réponse interdite de Steidten aux chants

C’était un changement par rapport aux éloges presque universels adressés au réalisateur convoité depuis son arrivée dans l’est de Londres.

Steidten a même sa propre chanson de terrasse, si populaire qu’il est depuis qu’il a signé Kudus et Alvarez en particulier.

L’ancien responsable du recrutement du Bayer Leverkusen et du Werder Brême pourrait être pardonné de se demander quel genre d’accueil il pourrait recevoir à son retour au stade de Londres pour la première fois depuis que Moyes a imposé son interdiction.

Il semble cependant qu’il n’aurait pas dû s’inquiéter.

La vidéo montre ce que Steidten, interdit, a fait en réponse aux chants de West Ham.

Des images ont été publiées sur les réseaux sociaux par un fan des Hammers montrant des supporters faisant la sérénade à Steidten alors qu’il regardait la victoire 3-1 contre Luton.

Les fans des Hammers ont chanté « Super Timmy Steidten » devant le directeur technique.

Et il avait l’air ravi de l’entendre, souriant alors qu’il se retournait pour lever le pouce et applaudir les fans signant son nom.

Vous pouvez voir la vidéo dans l’article ci-dessous.

Les fans des Hammers font confiance à « Super Tim »

Cela montre que les fans de West Ham sont toujours très derrière Steidten et croient en lui.

Liverpool et Newcastle ont tous deux été liés à lui ces derniers temps.

Mais il a publiquement engagé son avenir pour West Ham, décrivant son « euphorie » face à la confiance que le club lui accorde.

Steidten a également déclaré qu’il considérait West Ham comme un projet sur cinq ans.

Les fans en sont réconfortés.

Notamment parce que le dernier projet à long terme dans lequel il s’est lancé était à Leverkusen.

Il a nommé Xabi Alonso et a contribué à bâtir l’équipe qui vient de remporter 50 matchs sans défaite toutes compétitions confondues cette saison.

Cela incluait de remporter la Bundesliga au galop et de se qualifier pour la finale de la Ligue Europa et de la Coupe d’Allemagne.

S’il parvient à constituer une équipe à moitié aussi bonne à West Ham, ils seront vainqueurs.

