La vidéo MMS d’Anjali Arora, célèbre pour Lock Upp, devient VIRALE ; mais est-ce vrai ou faux? Découvrez maintenant

La célébrité de Lock Upp, Anjali Arora, fait actuellement la une des journaux pour une vidéo MMS où beaucoup prétendent qu’elle est dans cette vidéo MMS. Cependant, ses fans soutiennent la fille et disent qu’elle n’est pas la seule, mais une personne différente qui lui ressemble presque. Cette vidéo est fausse et elle n’y figure pas. Anjali Arora est devenue célèbre grâce à son passage dans l’émission Lock Upp animée par l’actrice de Bollywood Kangana Ranaut. La jeune fille parvient à survivre dans la série grâce à son angle d’amour avec Munawar Faruqui qui a réussi à remporter le titre de la série.

C’est Anjali dans la vidéo MMS, voici ce qu’en pensent les internautes

Anjli arora wo lache badam wali ka vidéo porno fuite ou Jaan buj kar raha hai sayad … usi par ye réponse aaya

Yaar dans mms se anjali ke image kaharab ho rhi ha aur aage aasa koi kaam nhi deta #AnjaliArora Yuvraj Bora (@TheYuvrajBora1) 8 août 2022

Les gars, ce mms ka mudda grossit maintenant, nous devons faire quelque chose kyuki wo anjali ha he nhi !!! S’il vous plaît suggérer quelque chose taki hum kuch kar sake #AnjaliArora Yuvraj Bora (@TheYuvrajBora1) 8 août 2022

Tout en parlant d’Anjali Arora, elle sera vue ensuite dans l’émission Bigg Boss OTT et lorsqu’on lui a demandé de faire partie de l’émission, elle a dit: ” “Je ne pourrai rien dire à ce sujet pour le moment. Vous pourriez me voir dans la série, peut-être pas (rires). Les fans ke liye kuch surprennent toh rehna chahiye “. Il y a un fort buzz qu’Anjali a accepté l’offre et elle envisage de faire partie du spectacle Bigg Boss lentement, elle se fait une force de calcul. Et semble qu’elle a même réussi pour faire de même, Anjali a une solide base de fans sur les réseaux sociaux.