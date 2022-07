La vidéo « Late Night Talking » de Harry Styles le montre en train de s’amuser… au lit – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Alors que Styles Harry continue de régner au sommet Panneau d’affichage Hot 100, le chanteur “As It Was” a décidé qu’il était temps de faire une sieste bien méritée dans sa nouvelle vidéo pour “Late Night Talking”. Sortie mercredi 13 juillet, la vidéo voit Harry, 28 ans, se réveiller pour découvrir qu’il est seul dans son lit. Cependant, ce n’est pas le cas pour longtemps. Après avoir plongé dans les draps – apparemment, dans une dimension de lit – Harry se retrouve dans un lit après l’autre.

Il y a une scène d’orgie discrète mettant en vedette plusieurs partenaires de tous genres et vraisemblablement des identifications. Il y a un voyage dans une galerie d’art où le lit de Harry est l’installation centrale. Harry apprécie un dîner spaghetti au lit. Il assiste à l’opéra au lit. Il conduit même dans les rues anglaises au lit. Avant que toute la vidéo ne devienne une version de ce jeu ringard “… au lit” auquel vous jouez avec des biscuits Fortune, Harry se retrouve entraîné dans le ciel après qu’une tempête anormale menace de pleuvoir sur son défilé. Pourtant, Harry décide de suivre le courant et d’attraper quelques Z… alors même qu’il retombe sur terre.

Servir de deuxième single de son troisième album solo, La maison d’Harry, “Late Night Talking” voit Harry se languir d’un amour. “Les choses n’ont pas été tout à fait les mêmes”, chante-t-il, par Génie. “Il y a une brume à l’horizon, bébé / Ça ne fait que quelques jours, et tu me manques, mmm, ouais / Quand rien ne se passe vraiment comme prévu / Tu te cognes le pied ou tu casses ton appareil photo / Je ferai tout ce que je peux pour vous aider à traverser. Dans le refrain, Harry chante : « Nous avons fait toutes ces discussions de fin de soirée / « À propos de tout ce que tu veux jusqu’au matin / Maintenant tu es dans ma vie / Je ne peux pas te sortir de mon esprit.

Maintenant, les fans devront voir si “Late Night Talking” recrée le succès de “As It Was”, le premier single de La maison d’Harry. “As It Was” connaît actuellement sa neuvième semaine d’être n ° 1 sur le Panneau d’affichage Hot 100. Il a atteint le sommet des charts pour la première fois dans la semaine du 16 avril et ne s’est jamais éloigné de cette position. Même comme Avenir (“Attends-toi”), Jack Harlow (“Première classe”), et Canard (“Jimmy Cooks”) ont tous apprécié des passages au n ° 1, la couronne est finalement retombée sur la tête de Harry.

Harry est actuellement sur la route avec son L’amour en tournéesoutenant La maison d’Harry (disponible maintenant via Erskine Records/Columbia Records, après avoir fait ses débuts au n ° 1 sur le Panneau d’affichage 200). Pour plus de détails sur sa liste de dates, consultez https://www.hstyles.co.uk/.