La vidéo « Kala Chashma » du groupe de danse asiatique All-Girl High on Energy a impressionné les internautes

L’équipe de danse norvégienne, Quick Style, qui a laissé Internet fasciné à de nombreuses reprises, s’est récemment rendue sur les réseaux sociaux pour partager une vidéo d’une autre performance énergique. Cependant, cette fois, la vidéo de danse ne présentait pas les membres de leur groupe de danse populaire, mais plutôt un groupe de danse asiatique entièrement féminin qui a sauté sur leurs pas en suivant la tendance de la danse virale de Kala Chashma. Dans la vidéo partagée par Quick Style, les dames prennent le cadre central en portant des uniformes et des coiffures similaires.

Grooving avec enthousiasme, même leur chorégraphie a commencé par un sketch comique, où un membre du groupe donne un coup de pied à un autre, tandis que ce dernier fait une chute et atterrit à quatre pattes. Le membre déchu twerk ensuite pendant quelques secondes avant de rejoindre les autres. Le groupe entièrement féminin suit la chorégraphie en parfaite synchronisation pour offrir une performance percutante sur la chanson à succès de Bollywood Kala Chashmah. En partageant la vidéo, Quick Style a déclaré : « La tendance ne veut pas s’arrêter ! À l’échelle mondiale!” Regardez la vidéo virale ci-dessous :

En 11 heures, la vidéo a recueilli plus d’un million de likes sur Instagram. Un barrage d’internautes a inondé la section des commentaires de la publication, faisant l’éloge de l’équipe de danse entièrement féminine. Un utilisateur a écrit : « Boum ! Le niveau d’énergie », a ajouté un autre, « c’est une danse joyeuse et édifiante. C’est ce dont le monde a besoin.

Cela s’est produit quelques semaines seulement après que l’équipe de danse norvégienne a envahi les rues de Times Square à New York. Ils se sont réunis pour danser sur Kala Chashma, mais ce qui a rendu la vidéo plus intéressante, c’est l’amour et le soutien qu’ils ont reçus des passants. Certains d’entre eux ont partagé dans la section des commentaires qu’ils attendaient patiemment l’arrivée du groupe. Qu’il s’agisse de s’engager avec la foule ou de faire la chorégraphie, l’équipe de danse a amassé des hululements et des acclamations bruyants depuis les vues. Jetez un oeil au clip ici:

Le numéro de danse à succès de Bollywood Kala Chashmah est tiré du film Baar Baar Dekho avec Sidharth Malhotra et Katrina Kaif dans les rôles principaux. Le numéro plein d’entrain qui a été recréé par la sensation de rap Badshah continue d’être en tête de la liste de lecture des fêtes en Inde.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici