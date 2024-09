La vidéo Instagram de Kate marque un changement dans la façon dont les membres de la famille royale racontent leur histoire

LONDRES (AP) — Des démonstrations publiques d’affection dans une vidéo royale ? Comme les temps ont changé !

Quand la princesse de Galles annonçant avoir terminé son traitement de chimiothérapie dans une vidéo floue et prête pour Insta, elle s’est aventurée dans des domaines jusqu’alors inconnus de la famille royale britannique, traditionnellement connue pour la lèvre supérieure raide et l’éthique du « ne jamais se plaindre, ne jamais s’expliquer » de la défunte reine Elizabeth II.

Voici la membre de la famille royale la plus populaire, une personnalité publique généralement connue simplement sous le nom de Kate, utilisant les outils des médias sociaux pour partager le fait que malgré toute sa richesse et ses privilèges, sa vie avait été bouleversée par le cancer, tout comme des millions d’autres personnes.

Mais ce n’est pas seulement ce qu’elle a dit qui compte, c’est aussi la manière dont elle l’a dit. Contrairement aux précédentes nouvelles sur la santé de Kate, qui ressemblaient à des reportages factuels, celle-ci avait un ton complètement différent. Le mini-film, produit avec brio et diffusé lundi, montre la princesse serrant le prince William dans ses bras et leurs trois jeunes enfants et partageant des moments intimes à la maison avec ses parents.

Il y a même un baiser chaste sur sa joue.

« C’est une véritable rupture », a déclaré George Gross, historien de la famille royale au King’s College de Londres. « Mais je pense que les gens regarderont cela et ne s’en rendront pas forcément compte. Je pense qu’ils penseront : c’est tout à fait normal. C’est ce que fait une famille. »

Une tradition de secret

La vidéo de Kate marque la dernière expérience de la famille royale avec une plus grande ouverture depuis Le roi Charles III a pris le trône en 2022. Cela a été testé à plusieurs reprises cette année Charles et Kate ont été traités pour de graves problèmes de santé, puis ont annoncé plus tard qu’ils suivaient un traitement contre le cancer.

Pendant des siècles, la famille royale britannique a gardé le secret des maladies, de peur que cela n’affaiblisse son autorité. Cette réticence et ce secret ont perduré même après que la famille royale soit devenue une figure de proue de la Constitution.

Le public britannique n’a pas été informé que le roi George VI, le grand-père de Charles, était atteint d’un cancer du poumon avant sa mort à l’âge de 56 ans en février 1952. L’annonce publique du décès indiquait seulement que le roi était « décédé paisiblement dans son sommeil ».

Le roi George V est décédé en 1936, après avoir souffert d’une maladie cardiaque et pulmonaire. Loin de parler ouvertement de la santé du roi, les fonctionnaires du palais ont manipulé le moment de sa mort pour obtenir une couverture médiatique plus favorable. Des extraits du journal publiés 50 ans plus tard ont révélé que le médecin du roi avait injecté au monarque en phase terminale de la morphine et de la cocaïne pour accélérer sa mort, en partie pour que celle-ci puisse être annoncée dans les journaux du matin « plutôt que dans les journaux du soir, moins appropriés ».

Charles a tenu à être plus ouvert que sa mère, Elizabeth, dont Buckingham Palace a décrit qu’elle souffrait de « problèmes de mobilité » dans les mois précédant sa mort.

En janvier, le palais avait annoncé que Charles serait hospitalisé à Londres pour un traitement contre une hypertrophie de la prostate. Quelques semaines plus tard, le roi a déclaré qu’il s’abstiendrait de toute fonction publique pendant qu’il suivait un traitement contre un type de cancer non révélé. Ces annonces ont toutefois été faites dans des communiqués de presse du palais.

Une nouvelle génération de membres de la famille royale

Mais Kate et William, tous deux âgés de 42 ans, appartiennent à une nouvelle génération qui se sent plus à l’aise pour partager ses problèmes personnels sur les réseaux sociaux.

La vidéo de Kate a été tournée par William Warr, directeur créatif de Detail Films, qui affirme combiner les techniques de production cinématographique et le marketing stratégique pour créer « de magnifiques films de marque ».

« Nous existons pour aider les marques à raconter des histoires qui parlent à leur public », indique l’entreprise sur son site Web.

Dans la vidéo, Kate décrit à quel point les neuf derniers mois ont été difficiles pour sa famille et exprime son « soulagement » d’avoir terminé son traitement.

« La vie telle que vous la connaissez peut changer en un instant, et nous avons dû trouver un moyen de naviguer dans les eaux tumultueuses et sur la route inconnue », a-t-elle déclaré dans la vidéo, qui a été tournée dans une forêt près de la maison d’été de la famille à Norfolk.

Certains voient le film comme le reflet d’une famille soudée en pleine crise, comme beaucoup le font lorsqu’ils sont confrontés à la maladie – partageant leurs pensées avec les autres.

« C’est une histoire d’amour », a déclaré Michael Cole, ancien correspondant royal de la BBC, à TalkTV. « On le voit là-bas. On voit ce que cela signifie pour une famille. »

Mark Borkowski, consultant en relations publiques et en gestion de crise, a décrit le film comme « un changement tectonique dans la façon dont la famille royale contrôle son image ».

« Le parcours de Kate est profond et profondément personnel, mais ils ont appris que les émotions peuvent être contrôlées – et transformées en armes – à petites doses puissantes », a-t-il déclaré. « En faisant cela à travers un film soigné, ils conservent leur dignité et leur contrôle tout en restant attachants. »

C’est l’ère des médias sociaux

Le fait que la famille royale ait besoin de nouvelles techniques pour contrôler son histoire à l’ère de TikTok et d’Instagram a été souligné après que des responsables du palais ont annoncé en janvier que Kate serait hospitalisée pour une opération abdominale. Bien que le palais ait publié peu de détails sur son état de santé, les sites de médias sociaux ont été remplis de spéculations sur ce qui se passait réellement alors que Kate se retirait de la vue du public pour se concentrer sur sa guérison.

Lorsque la princesse a annoncé qu’elle était atteinte d’un cancer deux mois plus tard, elle s’est adressée directement au public dans une vidéo sombre dans laquelle elle demandait « du temps, de l’espace et de l’intimité » pendant qu’elle suivait son traitement.

En juin, Kate a publié une mise à jour vidéo, disant qu’elle avait eu de bons jours et de mauvais jours.

Bien que la princesse se soit éloignée de la plupart des fonctions publiques pendant son traitement, Kate a fait deux apparitions cette année. Tout d’abord, lors du défilé d’anniversaire du roi en juin, connu sous le nom de Trooping the Colouret la plupart récemment lors de la finale masculine à Wimbledon en juilletoù elle a reçu une ovation debout.

Maintenant qu’elle a terminé sa chimiothérapie, Kate prévoit de reprendre progressivement ses activités publiques, en « faisant encore quelques apparitions publiques » dans les mois à venir.

Mais Kate a déclaré dans sa vidéo que le chemin vers un rétablissement complet serait long et qu’elle « prendrait chaque jour comme il vient ».

« William et moi sommes très reconnaissants du soutien que nous avons reçu et nous avons puisé beaucoup de force auprès de tous ceux qui nous aident en ce moment », a-t-elle déclaré. « La gentillesse, l’empathie et la compassion de chacun nous ont vraiment touchés. »

La vidéo doit être considérée comme faisant partie des efforts du roi pour accroître l’ouverture de la famille royale alors qu’il cherche à renforcer le soutien à la monarchie, a déclaré Gross.

« C’est une opération. C’est toute l’entreprise qui est impliquée », a-t-il déclaré. « Et je pense que cela correspond vraiment à ce sentiment d’être aussi ouvert que possible, tout en conservant un sentiment naturel d’intimité dont on a besoin pour ces choses-là. »