La vidéo inédite de Shah Rukh Khan sur l’entraînement avec Gauri Khan, rencontrant des fans dans la rue devient VIRALE

Shah Rukh Khan est le roi Khan pour une raison. Cette vieille vidéo de SRK à ses débuts a montré qu’il avait le swag et la détermination de devenir ce qu’il est et cela ne s’est pas produit du jour au lendemain. Il lui a fallu des années pour arriver ici, et deux choses sont restées constantes depuis : sa femme Gauri Khan et son amour pour le public. Dans cette vieille vidéo virale de la star de Pathaan, vous pouvez voir sa chimie crépitante avec sa femme Gauri alors qu’ils sont fascinés de faire du vélo ensemble, leur vidéo d’entraînement est juste de l’amour. Avant, ils avaient l’air si bien ensemble et même maintenant, SRK et Gauri sont de véritables objectifs relationnels.

Alors que dans la seconde moitié de la vidéo, nous voyons SRK conduire seul une voiture rouge et faire la promotion de son film, faisant en sorte que le public lui serre la main pleine de gens et leur demande de regarder ses films. Sa façon de parler aux gens est toujours la même et pourrait ne jamais changer. Aujourd’hui, il est considéré comme l’un des hommes les plus riches de l’industrie. Son fiancé de retour Pathaan a battu tous les records et est devenu le film hindi le plus réussi au box-office, et cela ne montre que, Picture abhi baaki hai mere dost ‘.

Regardez la vidéo de Shah Rukh Khan avec sa femme Gauri Khan devenant VIRAL pour une bonne raison.

tout était si simple à l’époque ? pic.twitter.com/eKJgpQVxrZ Aryen (@tumhidekhonaa) 11 février 2023

Une fois, un fan de Shah Rukh Khan sera toujours son fan car il ne vous décevra jamais. Les fabs de Shah Rukh Khan chérissent cette vieille vidéo et remercient Internet de leur avoir donné un aperçu du bon vieux temps de King Khan. Alors que Shah Rukh Khan profite du super succès de son film à succès Pathaan, il attend également la sortie de ses prochains films Dunki et Jawaan dirigés respectivement par Rajkummar Hirani et Atlee.