La vidéo inédite de répétition de la rampe d’accès d’Aishwarya Rai Bachchan depuis Paris devient virale pour toutes les mauvaises raisons

Aishwarya Rai Bachchan a récemment foulé la rampe de la Fashion Week de Paris et a fait tourner les têtes avec sa tenue dorée et chatoyante et sa confiance en soi, puisqu’elle a été vue propriétaire de la scène après une longue période. Alors que Aishwarya les fans devenaient fous à cause de son style et de son panache, l’actrice a également fait face à des critiques sans fin pour sa démarche, son style, son corps, ses cheveux et plus encore. Aishwarya avait l’air un peu plus lourde, et c’est quelque chose que les gens ne peuvent tout simplement pas, à l’exception de l’actrice, qui a laissé ses fans stupéfaits lors de la Fashion Week de Paris. Aishwarya, qui est d’une beauté époustouflante, a été massivement moquée par les gens parce qu’elle n’avait pas de corps pour marcher sur la rampe comme avant, et beaucoup ont même affirmé que la diva avait perdu son charme car son visage semblait enflé, et cela pourrait être une surutilisation du Botox.

Regardez la vidéo inédite d’Aishwarya Rai Bachchan confrontée à de nombreuses critiques pour sa marche avant la Fashion Week de Paris.

Et maintenant cette vidéo de Aishwarya Rai Bachchan devient viral, où on la voit vêtue d’une robe noire et en train de répéter pour la rampe du soir à la Fashion Week de Paris. Le Ponniyin Selvan L’actrice est fortement critiquée pour sa promenade dans cette vidéo car elle a l’air un peu mal à l’aise et est incapable de marcher correctement et confortablement, alors que nombreux sont ceux qui critiquent son sens de la mode et font des commentaires sur la pochette visible, affirmant qu’elle est enceinte. encore.

Un utilisateur a écrit : « Je pense qu’elle est enceinte… je peux voir le baby bump ». Un autre utilisateur a commenté : « Elle ne peut même pas marcher correctement. Elle ne répond pas aux critères du modèle. La figurine ne supporte pas la rampe. » Le troisième utilisateur a déclaré: « Sa confiance est incroyable malgré sa carrière terminée en Inde, dont aucun média occidental n’est au courant ». Un autre utilisateur a écrit : « Je pense qu’elle est enceinte… je peux voir le baby bump. »

Aishwarya Rai Bachchan a parcouru un long chemin dans son voyage, et elle se soucie des jugements sur son poids et s’embrasse comme aucune autre. Aishwarya s’est habituée à ces conséquences inutiles, notamment à sa prise de poids. Après Aaradhya aujourd’hui, honnêtement, elle n’y prête même pas attention et veut savoir si ces jugements existent.