La vidéo inédite de danse du ventre de Nora Fatehi en bralette verte sexy, jupe fendue jusqu’aux cuisses devient virale, regardez

La vidéo inédite de danse du ventre de Nora Fatehi en bralette verte et jupe fendue à hauteur de cuisse devient virale

La diva de la danse Nora Fatehi a fait ses débuts à Bollywood il y a près de dix ans et depuis lors, la beauté marocaine a figuré dans plusieurs chansons à succès de Bollywood. Il ne serait pas faux de dire que Nora Fatehi est actuellement l’une des meilleures danseuses de Bollywood et qu’elle bénéficie d’un énorme nombre de fans en Inde. Maintenant, une vieille vidéo de danse de Nora Fatehi est devenue virale sur les réseaux sociaux et les internautes sont stupéfaits par la transformation physique de Nora au fil des ans.

Dans la vidéo virale, on peut voir Nora Fatehi danser sur la chanson populaire « Mashaallah » de Salman Khan et Katrina Kaif. Nora Fatehi met en valeur ses talents de danseuse du ventre dans une bralette verte et une jupe fendue. Regardez la vidéo virale ici :

« Nora prétend qu’elle n’a que 31 ans, née en 1992. Cette vidéo la montre entre le début et le milieu de la vingtaine. Elle a l’air si différente maintenant ! », a commenté un internaute. « Elle est même apparue sur Big Boss il y a des années et avait l’air assez différente », a déclaré un autre.

Nora Fatehi a fait ses débuts à Bollywood en 2014 avec Roar: Tigers of the Sundarbans, Nora Fatehi a participé à Bigg Boss 9 en 2015. Nira Fatehi a de nombreuses chansons à succès à son actif comme ‘Dilbar’, ‘Kamariya’, ‘O Saki Saki’ et ‘Garmi’, etc.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Nora Fatehi sera ensuite vue dans « 100% », réalisé par Sajid Khan. Le film mettra également en vedette John Abraham, Shehnaaz Gill et Riteish Deshmukh.