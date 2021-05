La vidéo hilarante de Sugandha Mishra avec son mari Sanket Bhosale est à ne pas manquer! – Regarder | Actualités télévisées

New Delhi: La comédienne de renommée de Kapil Sharma Show, Sugandha Mishra, s’est récemment rendue sur Instagram pour partager une vidéo hilarante avec son mari, le Dr Sanket Bhosale, et les fans ne peuvent pas arrêter de la regarder!

Dans la vidéo, Sughanda est vue en train de demander à son mari s’il veut du thé, ce à quoi il répond en disant oui. Elle lui demande alors s’il le veut «fort» ou «léger» et Bhosale répond avec force dans le confort de son lit.

Dans une tournure hilarante des événements, Mishra lui explique ensuite comment rendre le ‘chai’ fort et lui dit d’aller le préparer!

Regardez la vidéo amusante:

La vidéo a d’abord été partagée par son mari comédien, le Dr Sanket Bhosale, après quoi elle l’a republiée sur son histoire Instagram.

Les fans ont commenté l’appréciation du couple humoristique et leur ont demandé de continuer à faire de telles vidéos. Un utilisateur a écrit: « Vous êtes tous les deux si mignons ensemble », tandis qu’un autre a dit « Hilarant » avec un emoji riant.

Sugandha Mishra a noué le nœud avec l’as comédien Dr Sanket Bhosale. Le mariage était une affaire privée et a eu lieu à Jalandhar, au Pendjab, le lundi 26 avril. La cérémonie de mariage a été suivie par la famille et les amis proches uniquement dans le cadre du protocole COVID-19.

Les jeunes mariés ont pris leurs poignées de médias sociaux respectives et ont publié les premières photos en tant qu’homme et femme. Habillés en tenue de mariage, la mariée et le marié avaient l’air ravissants et frappés l’un par l’autre alors qu’ils échangeaient des guirlandes lors de la cérémonie de Jai Mala.

Sugandha Mishra est une comédienne, une chanteuse et une animatrice de télévision. Elle a joué divers personnages sur scène lors de son bref passage sur «The Kapil Sharma Show» précédemment. Elle a également été vue dans l’émission de téléréalité The Great Indian Laughter Challenge.

Elle a fait ses débuts d’actrice avec Heropanti en 2014 dans un second rôle. Elle a participé à plusieurs émissions de télévision comme Dance Plus, IPL Extra Inning, Baal Veer, The Kapil Sharma Show, The Drama Company pour n’en nommer que quelques-unes.

Sanket, quant à lui, est également un comédien, un mimétiste et un acteur connu. Il est célèbre pour imiter les acteurs Sanjay Dutt et Salman Khan.

Sanket Bhosale faisait partie des 10 meilleurs finalistes de Laugh India Laugh.