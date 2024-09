The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom est peut-être un jeu mignon et simple, mais vous seriez surpris de la complexité de certains de ses systèmes. Dans cet esprit, GameSpot propose 21 astuces conviviales qui peuvent être réalisées dans le monde ouvert au cours des deux premières heures de jeu.

Dans cette dernière aventure, les habitants d’Hyrule sont enrôlés dans d’étranges failles apparaissant à travers le pays. Avec l’aide d’une créature éthérée appelée Tri et du puissant Tri Rod, la princesse Zelda se lance avec audace dans une quête pour sauver son royaume.

En utilisant le Tri Rod, Zelda peut créer des échos – des imitations de choses trouvées dans l’environnement. Les échos peuvent ensuite être recréés pour aider à résoudre des énigmes et peuvent être combinés pour résoudre des problèmes de manière créative, comme utiliser des blocs d’eau pour atteindre de nouveaux sommets, construire des ponts à partir de vieux lits, lancer des pierres sur les ennemis et bien plus encore. Zelda peut même créer des échos de monstres pour combattre à ses côtés au combat !