La vidéo financée par la publicité atteint plus de 120 millions de téléspectateurs par mois

Amazon a déclaré lundi que son contenu vidéo en streaming financé par la publicité atteignait désormais plus de 120 utilisateurs mensuels chaque mois.

La société a déclaré que cela représentait 20 millions de téléspectateurs mensuels de ce contenu en janvier 2020. Twitch est l’un des principaux moteurs de la croissance – bien qu’Amazon a acquis la société en 2014, c’est seulement récemment a ajouté un inventaire publicitaire sur Twitch à sa plate-forme de publicité programmatique, alors que l’inventaire devait auparavant être acheté plus manuellement. Twitch est surtout connu comme une plate-forme où les joueurs vidéo diffusent leur gameplay en direct à un large public.

D’autres contenus vidéo d’Amazon financés par la publicité incluent des sports en direct tels que «Thursday Night Football», IMDb TV, des applications tierces et des applications d’actualités d’Amazon. Le nombre d’utilisateurs mensuels fait référence aux téléspectateurs américains qui ont regardé le contenu over-the-top financé par la publicité d’Amazon sur n’importe quel appareil.

La société sort d’un rapport sur les bénéfices de son activité publicitaire: l’unité « Autres » d’Amazon, qui est principalement composée de publicité mais comprend également des ventes liées à d’autres offres de services, a augmenté ses revenus de 77% d’une année sur l’autre pour atteindre plus de 6,9 ​​milliards de dollars. au premier trimestre, la société a rapporté jeudi.

Amazon a fait cette annonce avant sa toute première présentation à l’IAB NewFronts. Les NewFronts printaniers sont la version des médias numériques de la télévision traditionnelle, lorsque les annonceurs ont traditionnellement engagé une grande partie de leurs dépenses annuelles pour la télévision. Pendant le NewFronts, les éditeurs en ligne, les plateformes et d’autres entreprises organisent des présentations et des soirées pour montrer leur programmation, leurs données d’audience et leurs outils aux acheteurs de médias.

UNE rapport fin 2020 D’après eMarketer, les revenus publicitaires de YouTube, Hulu et Roku CTV représentent environ la moitié de tous les revenus publicitaires de CTV aux États-Unis. Sur la moitié restante, ils ont déclaré qu’une grande partie allait probablement à Amazon avec ses applications sur le système d’exploitation Fire TV ainsi que sur IMDb TV.

Le géant du commerce électronique a parlé de certaines de ses initiatives de publicité de marque lors de la réunion annuelle des dirigeants de l’IAB en mars. Son vice-président des ventes publicitaires mondiales, Alan Moss, a déclaré qu’avec une liste d’originaux IMDb TV lancés cette année, il offrirait l’intégration de produits et des opportunités de contenu de marque pour aider les annonceurs à «aligner authentiquement leur marque sur les moments culturels et les thèmes de genre».

La société prévoit de lancer cet été une application autonome pour IMDb TV sur les appareils Android et iOS. Amazon a déclaré lundi qu’IMDb TV avait enregistré une augmentation de 138% du nombre de téléspectateurs d’une année sur l’autre et que 62% des téléspectateurs étaient âgés de 18 à 49 ans. par semaine en le regardant.

La société a également annoncé un plein de nouveaux contenus pour IMDb TV. Amazon a annoncé lundi qu’il commencerait à diffuser exclusivement les matchs de « Thursday Night Football » à partir de 2022, après avoir annoncé précédemment qu’il commencerait à diffuser exclusivement des jeux en 2023.