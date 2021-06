La vidéo explicative de la FA a pour objectif de «galvaniser» les supporters anglais, déclare le PDG Mark Bullingham | Actualités footballistiques

Le directeur général de la FA, Mark Bullingham, a déclaré qu’il espérait qu’une vidéo expliquant pourquoi l’Angleterre se mettait à genoux à l’Euro 2020 « galvaniserait » les supporters.

Le geste a été accueilli par quelques railleries avant les matchs d’échauffement de l’Angleterre contre l’Autriche et la Roumanie, mais l’équipe de Gareth Southgate reste déterminée à mettre un genou à terre face à la Croatie lors de son match d’ouverture du Groupe D dimanche.

Kick It Out et la Football Supporters ‘Association ont appelé les fans anglais à applaudir leurs joueurs et à « étouffer » les huées potentielles à Wembley, et Bullingham espère que la vidéo proposée – initialement diffusée sur les réseaux sociaux de l’instance dirigeante – montrera aux supporters que s’agenouiller, c’est « soutenir l’anti-discrimination » et non un « acte politique ».

Gareth Southgate dit que son équipe d'Angleterre continuera de montrer son unité et de se mettre à genoux pendant l'Euro malgré les huées lors de ses deux derniers matches amicaux internationaux



« C’est une vidéo qui fait les deux. Excitez tout le monde pour un Euro à domicile et faites comprendre aux gens pourquoi les joueurs pensent qu’il est important de montrer leur soutien à une loi anti-discrimination. »

Luke Shaw dit que l'Angleterre continuera à se mettre à genoux pendant l'Euro 2020 malgré certains supporters huant le geste dans la préparation du tournoi



« Ils soutiennent la lutte contre la discrimination. Nous ne demandons pas à tous les fans de se mettre à genoux eux-mêmes, nous leur demandons de respecter les actions de l’équipe et de montrer leur soutien. J’espère et je m’attends à ce qu’ils le fassent. Ils devraient tous derrière l’équipe.

« C’est vraiment difficile à prédire (la réaction), mais notre espoir et notre attente sont qu’ils entendent le message, ce n’est pas un acte politique et comprennent qu’il soutient la lutte contre la discrimination. »

La FA est également en pourparlers avec l’UEFA pour diffuser la vidéo sur les grands écrans de Wembley les jours de match.

James McFadden soutient la décision de l'Écosse de mettre un genou à terre avant son match du groupe D de l'Euro 2020 avec l'Angleterre et affirme que cette décision montrera sa solidarité avec l'équipe de Gareth Southgate contre le racisme



Kick It Out signale le racisme

Formulaire de rapport en ligne | Dégagez-le

Kick It Out est l’organisation du football pour l’égalité et l’inclusion – travaillant dans les secteurs du football, de l’éducation et de la communauté pour lutter contre la discrimination, encourager les pratiques inclusives et faire campagne pour un changement positif.

www.kickitout.org

« Même une finale à moitié pleine à Wembley serait géniale »

Il y aura une capacité de 25% à Wembley dimanche, et Bullingham espère un plus grand nombre dans les dernières étapes du tournoi, le stade national anglais devant accueillir un match des 16 derniers, puis les demi-finales et la finale.

Wembley a accueilli les fans pour la finale de la FA Cup



La FA travaille avec le gouvernement sur une éventuelle augmentation des huitièmes de finale, toute approbation reposant sur les données sur les coronavirus, car la feuille de route de récupération gère soigneusement le retour des fans dans les stades.

« Nous avons bon espoir et confiants que nous obtiendrons de plus grands nombres au fur et à mesure que nous avançons dans le tournoi. Le gouvernement y travaille », a déclaré Bullingham.

« Le gouvernement a été très clair avec nous sur son ambition. Nous savons que nous commençons avec 22 500 – ce serait formidable si nous arrivions au point où nous doublons cela pour les dernières étapes du tournoi. Plus il y a de fans, mieux c’est . »

Sur la perspective d’un Wembley à guichets fermés pour les demi-finales et la finale, il a ajouté: « Ce serait génial, mais ce n’est pas nécessairement quelque chose que nous envisageons en ce moment. Nous examinons le point si nous pouvons même obtenir la moitié- plein ce serait fantastique. »