Lors des plaidoiries finales du procès Derek Chauvin lundi, le procureur Jerry Blackwell a présenté un témoin figuratif, «de bon sens», dans le cas de l’ancien policier de Minneapolis, qui fait face à des accusations de meurtre et d’homicide involontaire coupable en relation avec la mort de George Floyd.

Mais il y a un autre témoin non humain, et c’est la vidéo de ce qui s’est passé à l’extérieur de Minneapolis ‘Cup Foods dernier Memorial Day.

Le clip indélébile de Chauvin agenouillé sur le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes a influencé l’opinion publique bien avant le début du procès le mois dernier, ainsi que des images de caméras de surveillance et de caméras de la police, mises en évidence lors des témoignages et des plaidoiries de lundi.

Peut-être plus que dans la salle d’audience, la vidéo a joué un rôle démesuré dans la couverture du procès à la télévision, un support visuel où ce que les gens voient peut être plus puissant que ce qu’ils entendent. Et il a continué ce rôle lundi, comme Blackwell l’a conseillé au jury: « Vous pouvez en croire vos yeux, mesdames et messieurs. C’était ce que vous pensiez que c’était. C’était ce que vous avez vu. C’était un homicide. »

Moment puissant:« Atroce »: la vidéo d’un officier agenouillé sur le cou de George Floyd se démarque dans la couverture du procès télévisé

L’analyste juridique d’ABC News Sunny Hostin, co-animateur de « The View », a qualifié la vidéo de « témoin vedette de l’accusation » en résumant la journée d’audience de sept heures avec le présentateur de « World News Tonight » David Muir.

« La vidéo ici est la preuve la plus solide que j’aie jamais vue dans une affaire contre un policier », a déclaré Hostin, l’un des nombreux experts juridiques de la télévision qui a souligné son importance dans une affaire qui a attiré l’attention du monde entier.

Alors que les procureurs se sont à nouveau concentrés sur la vidéo du téléphone portable enregistrée par l’adolescente Darnella Frazier, spectatrice et témoin au procès, l’avocat de la défense Eric Nelson a également utilisé fréquemment la vidéo. Une grande partie était des images de la caméra corporelle qui détaillaient les premières parties de la rencontre de la police avec Floyd, y compris sa résistance à être mis dans une voiture de police, alors que Nelson a exhorté les jurés à considérer les événements qui ont conduit l’homme à être épinglé dans la rue.

Arguments de clôture:Procès en direct de Derek Chauvin: les procureurs encouragent les jurés à «croire leurs yeux»; la défense met l’accent sur la « totalité des circonstances »

L’utilisation par les avocats de cette vidéo a également fait l’objet d’une analyse par des présentateurs de télévision, des journalistes et des experts juridiques qui se sont exprimés pendant les pauses et après la longue journée d’audience sur les nouvelles du câble, les chaînes juridiques et les réseaux de diffusion, ABC, CBS et NBC prévenant. programmes réguliers à couvrir intégralement.

Les présentateurs et les analystes juridiques ont examiné les stratégies vidéo des avocats autant que n’importe quoi dans leurs plaidoiries, certains, y compris le collaborateur juridique de MSNBC, Paul Butler, remettant en question l’approche de la défense.

« Je ne suis pas sûr que ce soit dans le meilleur intérêt de leur client, car chaque fois que vous voyez cette vidéo, vous vous rappelez l’agonie de M. Floyd et sa souffrance et il est vraiment difficile de se concentrer sur le point que la défense essayait de faire. faire », a déclaré Butler.

Lorsque la présentatrice de NBC News, Kate Snow, a noté comment Eric Nelson a utilisé la vidéo des collègues de la police de Chauvin pour tenter de fournir un contexte, l’analyste juridique Danny Cevallos a répondu qu’il pourrait s’agir d’une épée à double tranchant.

« Cette vidéo a un composant audio et vous pouvez entendre George Floyd tout au long de cette vidéo. Vous entendez même parfois Derek Chauvin dire certaines des choses que l’accusation jugeait utiles à leur cas », même si la sélection de clips de la défense évitait de montrer Chauvin agenouillé sur Floyd, dit Cevallos. « La répétition est gravée dans la tête des jurés. S’ils entendent encore et encore cette plaidoirie pour la vie, elle pourrait bien s’enfoncer. »

Alors que les experts de la télévision débattaient des stratégies, personne n’a débattu de la puissance de la vidéo dans le procès de Chauvin et de la mesure dans laquelle elle a changé la dynamique des procédures d’audience antérieures impliquant la police.

Sur Fox « The Five », le panéliste Jesse Watters a déclaré qu’il pensait que Chauvin serait condamné pour les trois chefs d’accusation, sur la base de l’incapacité de la défense à changer de lieu, d’une bonne sélection du jury par l’accusation et des preuves visuelles. « La vidéo est très puissante et elle parle d’elle-même », a-t-il déclaré.

La correspondante de CNN, Sara Sidner, qui a été journaliste de la salle d’audience lors de la couverture du procès à Minneapolis, a reconnu la résonance émotionnelle.

« Voir cette vidéo encore et encore et encore aujourd’hui était difficile à regarder, comme cela a toujours été le cas », a-t-elle déclaré.

Alors que les analystes analysaient sans cesse les séquences vidéo, le seul élément du procès qui était complètement hors champ, le jury, est encore plus difficile à lire à l’ère du COVID-19.

Lorsque le présentateur de « World News Tonight », David Muir, a demandé si le jury avait réagi à l’instruction croyez-ce-que-vous-voyez de l’accusation, Matt Stone, un producteur d’ABC News qui était dans la salle d’audience lundi, n’a pas pu fournir une réponse définitive.

« De toute évidence, tous les jurés portent des masques », a-t-il déclaré. « Donc, il est un peu difficile pour nous de dire quelles sont leurs reconnaissances faciales (basées) sur ce que l’accusation a dit. »