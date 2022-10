La vidéo effrayante d’un serpent rampant dans un escalier devient virale

Une vidéo effrayante d’un serpent grimpant l’escalier d’une maison devient virale sur Internet. Dans le clip, le serpent peut être vu en train d’utiliser une technique de rampement fascinante pour gravir le bord étroit de l’escalier, tout en équilibrant son poids lourd, laissant les utilisateurs des médias sociaux horrifiés. Si l’on se fie à la vidéo, le reptile semble être un python, qui est l’un des serpents les plus dangereux au monde. Connu pour frapper dans une position enroulée, un python délivre une morsure puissante et douloureuse et une fois que la mâchoire est verrouillée dans sa proie, ils s’enroulent rapidement autour de la proie pour serrer fort et maintenir la prise de la morsure.

Ils continuent d’étouffer leur proie jusqu’à leur mort, l’animal peut dire que leur proie est morte car il peut sentir le rythme cardiaque et une fois qu’il s’arrête, ils commencent à libérer la proie pour s’en nourrir. Avec la taille et le poids des pythons, il peut devenir un peu difficile pour eux de grimper sur les surfaces. Cependant, dans la vidéo virale, on peut voir le serpent massif déplacer son corps vers le haut de la manière la plus fascinante mais la plus effrayante. Le serpent s’enroule sur le rebord de l’escalier, s’enroule autour de lui, puis lève la tête pour se déplacer vers le haut. Tout en glissant vers le haut, l’animal s’assure de chier l’enroulement en équilibrant judicieusement son poids.

La vidéo choquante a été partagée par Susanta Nanda, agente du Service forestier indien (IFS), via Twitter lundi matin. Tout en partageant la vidéo, l’officier a écrit : “Pour monter, on n’a pas besoin d’un escalier à chaque fois.” Regardez le clip ci-dessous :

En regardant le clip, un barrage d’utilisateurs s’est demandé comment le serpent était entré dans la maison. Un utilisateur a demandé : « Superbe ! Est-ce un animal de compagnie ? »

Un autre a ajouté: «Wow. Dans quelle maison bien entretenue ce type (Snake) est-il entré ? »

Un Twitterati qui semble terrifié à l’idée de regarder la montée a écrit: “Ils peuvent grimper n’importe où, même le plus grand arbre imagine courir dans les escaliers et vous trouvez que mon cœur exploserait.”

Un autre a commenté: “Je ne peux qu’imaginer le courage du gars qui a tourné la vidéo.”

La vidéo a recueilli plus de 6 000 personnes en quelques heures. L’officier de l’IAS n’a pas révélé où la vidéo avait été capturée ni si le reptile avait été ramené en lieu sûr dans la nature.

