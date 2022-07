La vidéo d’Uvalde suscite davantage d’appels à la responsabilité de la police

UVALDE, Texas (AP) – Alors qu’une vidéo prise à l’intérieur de la Robb Elementary School met en évidence l’inaction déconcertante des forces de l’ordre lors du massacre de 19 enfants et de deux enseignants en mai, certains à Uvalde crient: la police subira-t-elle des conséquences?

On sait qu’un seul officier de la scène de la fusillade scolaire la plus meurtrière de l’histoire du Texas est en congé. Les autorités n’ont toujours pas publié les noms des officiers qui, pendant plus d’une heure, sont entrés et sortis d’un couloir près des salles de classe de quatrième année adjacentes où le tireur tirait. Et près de deux mois après le massacre, il y a toujours un désaccord sur qui était responsable.

Une vidéo de surveillance de couloir de près de 80 minutes publiée par l’Austin American-Statesman a montré publiquement pour la première fois – avec une clarté troublante et douloureuse – une réponse tactique hésitante et aléatoire d’officiers entièrement armés que le chef de la police d’État du Texas a condamnée comme une échec et certains résidents d’Uvalde ont fustigé comme lâche.

Mais on ne sait pas si les actions – ou l’inaction – des agents de l’école le 24 mai entraîneront plus que des critiques, alors même que les demandes de responsabilité et la colère augmentent. Les dirigeants de la ville et de l’État ont exhorté les gens à laisser les enquêtes se dérouler.

Il y a des signes que l’impatience grandit: quelques heures après la publication de la vidéo, les habitants ont crié depuis leur siège lors d’une réunion du conseil municipal mardi, exigeant de savoir si les agents qui étaient sur les lieux de la fusillade étaient toujours dans la force ou étaient payés. Les membres du conseil n’ont pas répondu.

“Et les flics ?” une personne a crié.

La police bénéficie de formidables protections juridiques, mises en place avec l’idée que leur travail nécessite souvent des appels à la vie ou à la mort sous une forte pression. Même avec l’hésitation des agents capturée sur vidéo, les experts de la police disent qu’il est difficile de prédire la probabilité qu’ils soient confrontés à la discipline ou aux retombées juridiques.

“Cela dépendra de ce qu’un policier raisonnable aurait perçu à ce moment-là”, a déclaré le criminologue de la Bowling Green State University, Philip Stinson.

Les images d’une caméra du couloir à l’intérieur de l’école montrent le tireur entrant dans le bâtiment avec un fusil de type AR-15 et comprennent la bande du 911 d’un enseignant criant: «Descendez! Rentrez dans vos chambres ! Rentrez dans vos chambres !

Deux officiers s’approchent des salles de classe quelques minutes après l’entrée du tireur, puis reviennent en courant au son des coups de feu. À partir de là, les minutes s’écoulent et d’autres coups de feu provenant des salles de classe se font entendre alors que des agents supplémentaires de plusieurs agences arrivent. Plus d’une heure s’écoule avant qu’une équipe n’avance enfin dans le couloir, pénètre dans les salles de classe et mette fin au massacre.

Plus d’une douzaine d’officiers – certains armés de fusils et de boucliers pare-balles – sont visibles à certains moments de la vidéo. Pendant la longue attente pour affronter le tireur, un homme en gilet pare-balles et un gilet qui dit « shérif » tire quelques coups de désinfectant pour les mains d’un distributeur monté sur le mur.

C’est une scène radicalement différente de celle décrite par le gouverneur républicain Greg Abbott le lendemain de la fusillade, lorsqu’il a salué une réponse rapide et des officiers qui “ont fait preuve d’un courage incroyable en courant vers des coups de feu”. Abbott a déclaré plus tard qu’il avait reçu des informations erronées mais n’a pas identifié de qui.

Ce n’est qu’un exemple de déclarations inexactes et contradictoires faites par les autorités au cours des sept semaines qui ont suivi la fusillade. Lorsqu’on lui a demandé mercredi si des officiers devaient faire l’objet de mesures disciplinaires pour leur inaction, la porte-parole d’Abbott, Renae Eze, a déclaré que le gouverneur “estime qu’il serait prématuré de décider de toute action” tant que les enquêtes ne sont pas terminées.

Après la fusillade de 2018 à Parkland High School en Floride qui a tué 17 personnes, un adjoint qui savait que le tireur était en liberté mais a refusé d’entrer à l’intérieur a été arrêté pour des accusations criminelles. Des experts juridiques ont qualifié cela de cas extrêmement rare d’une personne essentiellement accusée de ne pas s’être mise en danger et ont exprimé leur scepticisme quant à l’affaire, qui doit être jugée en février.

Le maire d’Uvalde, Don McLaughlin, a déclaré qu’il était trop tôt pour décider si des officiers devaient être retirés de la force. “Je ne sais pas s’ils ont besoin de démissionner”, a-t-il déclaré. “Mais tout doit être revu.”

Jusqu’à présent, les responsables n’ont publiquement confirmé qu’un seul officier en congé: Pete Arredondo, le chef de la police du district scolaire d’Uvalde qui a également démissionné de son siège nouvellement remporté au conseil municipal le mois dernier. Il a contesté la caractérisation de la police d’État selon laquelle il était responsable de la scène.

Un porte-parole du ministère de la Sécurité publique du Texas a déclaré qu’aucun soldat qui s’y trouvait n’avait été suspendu. Les responsables de la police d’Uvalde et du bureau du shérif n’ont pas répondu aux questions pour savoir si l’un de leurs agents avait été suspendu ou mis en congé.

Greg Shaffer, consultant en sécurité basé à Dallas et membre à la retraite de l’équipe de sauvetage des otages du FBI, a déclaré à tout le moins que les officiers de la vidéo devraient changer de métier.

“Je pense que tout le monde dans ce couloir devrait reconsidérer son choix de carrière”, a-t-il déclaré. “Si vous n’avez pas le courage et l’état d’esprit de courir vers les coups de feu, en tant que policier, alors vous êtes dans la mauvaise profession.”

____

Weber a rapporté d’Austin, au Texas, et Bleiberg a rapporté de Dallas.

Acacia Coronado, Paul J. Weber et Jake Bleiberg, The Associated Press