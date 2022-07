La vidéo d’Uvalde montre des sentiments bruts envers les journalistes persistants

NEW YORK (AP) – La décision de deux organes de presse de publier cette semaine une vidéo atroce de 77 minutes montrant l’inaction de la police lors de la fusillade de masse de l’école primaire de Robb a suscité une réponse sévère de la part des habitants d’Uvalde, au Texas, même s’ils ont recherché ce type de transparence pendant des semaines.

Les familles des 19 enfants et des deux enseignants tués par un homme armé de 18 ans le 24 mai ont déclaré que l’homme d’État américain d’Austin et KVUE-TV avaient fait preuve d’insensibilité en diffusant la vidéo au public avant que les personnes directement concernées n’aient eu la chance de la voir.

La séquence vidéo de surveillance publiée mardi – qui a ensuite été montrée et écrite par d’autres organes de presse – capture le tireur entrant dans l’école et comprend l’audio des coups de feu tirés de l’intérieur d’une salle de classe. Il montre que la police entre rapidement dans l’école, puis se promène dans un couloir pendant plus d’une heure avant de finalement tuer le tireur.

La réponse de la communauté reflète les sentiments bruts envers les journalistes qui sont venus à Uvalde pour enquêter sur ce qui s’est passé, et la réalité que le journalisme marche souvent sur les pieds.

Le comité de la Chambre des représentants du Texas chargé d’enquêter sur la réponse de la police à la fusillade avait prévu de montrer les images ce dimanche aux membres de la famille, puis de les rendre publiques. Le comité tient toujours une séance à huis clos avec les résidents ce jour-là pour discuter de la conclusion de son enquête.

“Nous sommes aveuglés par une fuite”, a déclaré Angel Garza, dont la fille de 10 ans, Amerie Jo, a été tuée à Robb, selon CNN, qui a couvert l’apparition de certains membres de la famille cette semaine lors d’un événement à Washington. « Qui vous prenez-vous pour diffuser des images comme celle de nos enfants qui ne peuvent même pas parler pour eux-mêmes, mais vous voulez aller de l’avant et diffuser leurs derniers instants dans le monde entier ? Qu’est-ce qui te fait penser que c’est OK ? »

Kimberly Rubio a déclaré lors de l’événement à Washington qu’elle comprenait la nécessité de tenir les responsables responsables, mais qu’elle ne voulait pas entendre le bruit des coups de feu de ce jour-là. Sa fille, Lexi, 10 ans, a été tuée.

Bien qu’il ne soit pas d’accord avec la façon dont l’enquête a été menée, le maire d’Uvalde, Don McLaughlin, a qualifié le communiqué de presse de la vidéo de non professionnel.

“Il n’y avait aucune raison pour que les familles voient cela”, a déclaré McLaughlin. “Ils avaient besoin de voir la vidéo, mais ils n’avaient pas besoin de voir le tireur entrer ou d’entendre les coups de feu.”

Les organes de presse ont déclaré avoir contacté les membres de la famille avant la diffusion de la vidéo, bien qu’il ne soit pas clair combien ils ont atteint ou quelle a été la réponse. L’homme d’État américain a renvoyé un journaliste à une chronique rédigée par Manny Garcia, le rédacteur en chef du journal, qui n’abordait pas le sujet. La directrice des nouvelles de KVUE, Christina Ginn, n’a pas répondu aux appels demandant des commentaires.

Sur les réseaux sociaux, Ginn a retweeté un commentaire d’un autre journaliste selon lequel la police aurait pu partager la vidéo avec des familles déjà elles-mêmes. Les journalistes réclamaient sa libération depuis des semaines, étant donné que la réponse de la police est au centre de l’enquête.

Avant de publier la vidéo, les points de vente ont supprimé le son des cris. L’image d’un garçon dans le couloir qui a repéré le tireur et s’est rapidement enfui en lieu sûr, a été floutée pour protéger sa vie privée.

Lors de sa première diffusion de la vidéo, KVUE a déclaré que Tony Plohetski, un journaliste qui travaille à la fois pour le journal et la chaîne de télévision, avait vu la vidéo pour la première fois deux semaines plus tôt.

Ils ont envisagé de se retenir jusqu’à ce que la vidéo soit officiellement publiée. “Le problème avec cela, c’est que les autorités ont constamment, dès le premier jour, laissé tomber les habitants d’Uvalde”, a déclaré Plohetski à CNN. Il a refusé de commenter davantage à l’Associated Press.

“La vérité gagne toujours”, a écrit Garcia dans son message aux lecteurs d’American-Statesman, “peut-être pas sur notre horloge, mais la vérité prévaut toujours.”

Les médias auraient pu attendre la semaine prochaine, mais ils n’auraient pas agi dans l’intérêt du public, a déclaré Kelly McBride, experte en éthique du journalisme au Poynter Institute for Media Studies. Dans ce cas, la vidéo avait une valeur d’information claire et forte, a-t-elle déclaré.

Il est souvent difficile de prendre une décision journalistique pour le grand public sans contrarier un petit groupe de personnes.

Alors que les membres de la famille sont des parties prenantes importantes dans l’histoire, « nous parlons d’un groupe d’intérêts beaucoup plus large, et c’est le public qui croit que les policiers agiront dans leur meilleur intérêt. Vous pouvez clairement voir que cela ne se produit pas », a-t-elle déclaré.

___

La journaliste d’Associated Press, Acacia Coronado, a contribué à ce reportage depuis Uvalde, au Texas.

David Bauder, l’Associated Press