La vidéo d’une petite fille qui nourrit son père à Mumbai devient virale et laisse les internautes émus

Les trains locaux de Mumbai sont littéralement la bouée de sauvetage de la ville de rêve car ils transportent chaque jour des millions de personnes vers leurs destinations. Des étudiants aux employés d’entreprise, les passagers rencontrent chaque jour des gens vivants dans les habitants de Mumbai. Alors que certains voyages sont facilement oubliés, certains laissent un impact massif sur les gens qu’ils oublient rarement.

Un tel événement s’est produit dans la vie du créateur numérique Sakshi Mehrotra qui voyageait dans un local de Mumbai. Notamment, les trains locaux ne sont pas seulement réputés pour leurs déplacements, mais de nombreux vendeurs vendent souvent une variété de produits dans les trains, qu’il s’agisse de collations ou de bijoux. Lorsque Sakshi a pris l’un des trains locaux, elle a remarqué un vendeur fatigué qui était assis à la porte avec sa petite fille.

Mais ce qui s’est passé ensuite a laissé la créatrice numérique en admiration et elle n’a pas pu s’empêcher de le filmer. Alors que le vendeur semblait fatigué, sa petite fille a donné des fruits à son père avec un immense amour. Le père après avoir mangé le fruit embrasse chaleureusement sa fille alors qu’ils continuent leur voyage.

Dès que le clip a fait surface en ligne, il est devenu viral en un rien de temps. Il a recueilli une réponse tonitruante, laissant les internautes complètement impressionnés par le duo père-fille. Un utilisateur a partagé qu’un lien partagé entre un père et une fille est tout à fait spécial, “Omg ! C’est tellement doux-amer ! L’homme doit être le meilleur papa du monde pour que le petit le nourrisse avec tant d’amour. De plus, la façon dont il lui sourit… J’espère que de la magie se produira dans leur vie. Un autre a ajouté que les deux n’ont pas assez de richesse mais que leur vie est toujours meilleure que la plupart : “C’est la vie quand il y a moins d’attentes et plus de satisfaction dans les choses et les gens qui nous entourent”

Un internaute a affirmé que la vidéo était l’une des meilleures choses qu’ils aient vues sur Internet, alors qu’elle en a ému un de plus aux larmes. Le duo père-fille est devenu un exemple massif d ‘«amour inconditionnel» pour beaucoup, tandis que d’autres ont souligné les sacrifices que font les parents pour garder leurs enfants heureux. “Quoi qu’ils aient, ils vous le donnent simplement pour que nos parents vivent pour nous”, a écrit l’un d’eux. Regardez la vidéo virale ci-dessous :

La bobine virale a recueilli plus de 84 000 likes sur l’application de partage de photos.

