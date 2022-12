La vidéo d’une petite fille protégeant ses frères et sœurs d’un véhicule venant en sens inverse est un pur amour

L’amour entre frères et sœurs est le plus pur et le plus sincère. Il est sûr de laisser n’importe quel témoin avec un sourire sur leur visage. Regardez cette vidéo d’une petite sœur jouant le rôle important d’une grande sœur. Dans le clip, trois adorables enfants peuvent être vus debout près d’un chantier de construction. Bientôt, un véhicule cargo s’approche d’eux. Dès qu’elle attire l’attention des aînés de la fratrie, elle passe instantanément en mode grande sœur. Se plaçant devant ses frères et sœurs, elle tend les mains pour signaler au véhicule de s’arrêter. Dès que le véhicule s’arrête, elle guide précipitamment ses frères et sœurs à l’intérieur, un à la fois.

Découvrez le clip réconfortant ici:

Étant si jeune elle-même, la petite fille est certainement super responsable selon les utilisateurs des médias sociaux. Plusieurs ont fait remarquer qu’elle n’avait elle-même l’air d’avoir que 4 ou 5 ans. Le moment a sûrement laissé beaucoup de sourires aux lèvres. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Quelqu’un devrait aussi prendre soin d’elle. Elle est encore un bébé elle-même.

Quelqu’un devrait aussi s’occuper d’elle, elle est encore un bébé elle-même.— Eyak 🇵🇭 (@setsu0196) 14 décembre 2022

“C’est si gentil. Être l’aîné des enfants nécessite d’être construit différemment. Vous grandissez en assumant plus que votre propre poids, en prenant “la responsabilité personnelle à un tout autre niveau”, lit-on dans un tweet.

C’est si gentil 🖤 Être l’enfant le plus âgé exige que vous soyez construit différemment 💪🏼 vous grandissez en assumant plus que votre propre poids, en prenant la “responsabilité personnelle” à un niveau différent #Niveau supérieur #famille– Cassandre Neely (@neely_cassandra) 15 décembre 2022

Un autre utilisateur a commenté: «Wow, une si jeune fille sait comment être en sécurité et protéger ses frères et sœurs. Un chauffeur est aussi une bonne personne !

Wow, une si jeune fille sait comment être en sécurité et protéger ses frères et sœurs. Le chauffeur est aussi une bonne personne! !👏👏👏— Lin (@linda1_lin) 14 décembre 2022

Dans un incident similaire, un duo frère-sœur donnait des objectifs majeurs aux frères et sœurs. Le clip, posté sur Twitter, montrait la petite sœur sacrifiant le dernier morceau d’apéritif pour son frère aîné, qui était occupé à regarder quelque chose sur son téléphone. Au début, le frère ne se rend pas compte de ce que faisait sa petite sœur. Mais il saisit rapidement la situation. Le garçon prend l’apéritif, le trempe dans une sauce et le place dans le bol de sa sœur. Sa sœur sourit vivement et montre son appréciation en lui donnant un baiser sur sa joue.

Quel est le moment le plus adorable entre frères et sœurs que vous ayez vécu ? Faites le nous savoir dans les commentaires.

