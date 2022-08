La vidéo d’une petite fille pratiquant les arts martiaux avec son professeur devient virale, les internautes l’appellent “responsabilisante”

Une vidéo d’une petite fille prenant des cours d’autodéfense avec son maître a créé un énorme buzz sur les réseaux sociaux. Dans le clip viral, on voit la fille inconnue pratiquer et perfectionner ce qui semble être ses compétences en jiujitsu. Du blocage des attaques aux démontages, on peut voir le couple enseignant-élève tout faire. Au départ, le petit munchkin reste concentré sur le blocage des attaques, puis se prépare à abattre son maître.

Dans la seconde moitié de la vidéo virale, la petite fille attrape le genou de son professeur pour le faire tomber au sol. Une fois la première étape franchie, elle se met en position latérale et réussit à saisir les bras de son professeur. Dans le dernier mouvement, elle verrouille les bras de l’enseignant jusqu’à ce qu’il tape. Si l’apprentissage de l’autodéfense n’est pas quelque chose de nouveau, c’est la persévérance et le dévouement de la petite fille qui a impressionné les internautes. Bien qu’elle soit jeune, la petite fille a appris avec succès à se discipliner pour acquérir ses compétences en arts martiaux. L’utilisateur de Twitter qui a partagé le clip l’a sous-titré comme “aww si mignon”. Jetez-y un œil ci-dessous :

Le court clip a réussi à recueillir une réponse tonitruante en ligne. En réagissant à la vidéo, un utilisateur a partagé qu’il pouvait voir le dévouement d’une personne “forte” et “puissante” derrière le petit corps. L’utilisateur a écrit : « Je ne trouve pas cela mignon en soi. Ce que je vois, c’est une fille qui apprend à ne pas avoir peur. Savoir qu’elle est aussi forte et puissante et qu’elle ne devrait pas en douter une seule minute, peu importe la taille de son adversaire. Très cool!”

Une autre l’a félicitée pour ses mouvements parfaitement coordonnés et a partagé « cela demande une énorme coordination pour faire cela, ce que la plupart des enfants de cet âge n’auraient tout simplement pas la capacité de faire. Bravo à elle !”

Un autre a qualifié la vidéo d’autonomisation et a exprimé: «Quelle leçon d’autonomisation pour cette petite fille et quelle enseignante fantastique. Je dois m’inscrire à des cours.

Pendant ce temps, un internaute a déclaré: «Juste inestimable! La rapidité avec laquelle l’esprit peut apprendre par la répétition. Cet enfant est intelligent et a une grande mémoire avec une excellente forme dans le métier d’art martial. Bravo!”

La vidéo virale de la petite fille a reçu plus de 1,5 million de vues et plus de 59 000 likes sur le site de micro-blogging.

