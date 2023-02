La vidéo d’une lionne attaquant un zèbre qui n’a pas pu détecter son odeur en raison du vent devient virale

Internet est inondé d’innombrables vidéos d’animaux. De l’exposition d’activités adorables par des animaux de compagnie mignons aux animaux sauvages prouvant leur domination dans la jungle en attaquant leurs proies, il ne manque pas de contenu intéressant sur les animaux et les oiseaux. Et pourquoi pas? Après tout, un tel contenu est très apprécié des utilisateurs et devient viral. Eh bien, poursuivant la trajectoire, une fois de plus, Internet a produit une vidéo de deux lionnes attaquant un zèbre. Bien qu’il s’agisse d’un site très courant sur n’importe quel canal faunique, de telles attaques se terminent généralement par une poursuite. La dernière vidéo a attiré beaucoup d’attention sur Internet, car le pauvre zèbre n’a pas pu détecter l’arrivée de son prédateur en raison du “vent”. Cela a fait que le zèbre n’a même pas eu le temps de courir pour sa vie. Et pour survivre dans la nature, la règle la plus courante est de faire des efforts pour sauver sa vie.

La vidéo désormais virale a été révélée après qu’une chaîne YouTube appelée Maasai Sightings l’a partagée en ligne. Selon la description de la vidéo, la vidéo a été enregistrée dans le Maasai Mara au Kenya. Tout en partageant la vidéo, la chaîne s’est penchée sur la description de la vidéo pour révéler la vraie raison pour laquelle le zèbre n’a pas couru. La description disait: “Un troupeau de zèbres était au vent dans la direction des lions et ne les sentait pas venir.” La vidéo s’ouvre en montrant deux lionnes se déplaçant lentement vers un troupeau de zèbres qui paissent dans le champ. Afin de se fondre dans l’herbe et de tromper les yeux des zèbres, la lionne se penche en marchant. Après avoir marché lentement pendant un certain temps, au moment où la lionne se rend compte qu’elle est assez proche de sa proie, on peut la voir accélérer et attaquer le zèbre par derrière sur son dos.

Alors que le zèbre tombe à cause du poids de la lionne, une autre lionne peut être vue venant de derrière et attaquant sa gorge, tandis que le reste du troupeau peut être vu en train de fuir les trois. Vers la fin de la vidéo, on peut voir trois autres lionnes les rejoindre. Dès que la vidéo a été partagée sur Internet, plusieurs utilisateurs se sont rendus dans la section des commentaires pour souligner la raison, le zèbre n’a pas pu détecter les lionnes venant de derrière. Un utilisateur a commenté: «Remarquez la forme de l’herbe. Il montre que la direction du vent était du zèbre vers les lions. C’est pourquoi le zèbre ne pouvait pas détecter l’odeur des lions qui s’approchaient. Beaucoup se sont demandé pourquoi le zèbre n’avait pas donné de coups de pied à la lionne. Un deuxième utilisateur a écrit : « C’est fou si ces autres zèbres l’avaient aidé, il aurait peut-être survécu. Ils ont aussi un coup de pied puissant et une morsure puissante. Leur agressivité est la raison pour laquelle nous ne les montons pas comme des chevaux.

L’utilisateur pointait vers une vieille vidéo virale de Maasai Mara, dans laquelle un zèbre repoussait une lionne, qui tentait d’attaquer les herbivores par derrière.

La vidéo est devenue follement virale, laissant les utilisateurs étonnés en dévoilant la puissance de frappe des zèbres.

