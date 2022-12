La vidéo d’une Jaguar nageant en toute confiance dans un réservoir d’eau aquatique étonne Internet

En ce qui concerne l’agilité et la vitesse, les jaguars sont de grands félins connus pour tuer en un seul bond. Ces créatures sauvages peuvent atteindre une vitesse de 50 mph tout en chassant leur proie. Outre leur grande agilité, les jaguars le sont aussi pour leurs talents de nageur. Maintenant, une vidéo virale du gros chat nageant sans peur à l’intérieur de ce qui semble être un réservoir d’eau aquatique a étonné Internet. Selon World Wild Life, les jaguars n’évitent pas la confrontation avec l’eau. L’espèce a évolué de telle sorte que les grands félins peuvent également survivre dans des environnements humides.

Ce sont des nageurs confiants, capables de traverser de grandes rivières et des zones humides. La dernière vidéo virale en est le témoignage. Dans le clip, on peut voir un jaguar se déplacer librement sous l’eau alors qu’il semble chercher une proie. À un moment donné, le gros chat est soulevé vers le haut mais l’animal utilise ses grosses pattes pour creuser une pelle dans l’eau pour attraper sa proie. “Le meilleur nageur de l’univers : Jaguar”, a déclaré l’utilisateur de Twitter qui a partagé le clip dans la section des légendes. Regardez la vidéo ici :

La vidéo virale a amassé plus de dix-sept mille likes et plus de quatre lakh likes sur le site de micro-blogging. Un utilisateur qui a été choqué après avoir regardé le clip a écrit : « Wow. Je ne savais pas que les jaguars pouvaient retenir leur souffle pendant plus de 5 minutes.

Ouah. Je ne savais pas que les jaguars pouvaient retenir leur souffle pendant plus de 5 minutes… oh attendez… boucle— Martin Blank 🇺🇦 (@SorryBudro) 7 décembre 2022

Un autre a ajouté: “Les Jaguars sont incroyablement adaptables.”

Les jaguars sont incroyablement adaptables ✨— Madeline (@leisureseeker22) 7 décembre 2022

Un autre a dit : « Équilibre parfait entre grâce et puissance.

Pendant ce temps, un utilisateur a déclaré: “Ils peuvent aussi battre des crocodiles dans l’eau.”

Ils peuvent aussi battre le crocodile dans l’eau 💪🏽— Susilo Budi Darmawan (@s_b_darmawan) 7 décembre 2022

World Wild Life déclare que les jaguars ont une morsure extrêmement puissante, on estime que leurs dents sont si fortes qu’elles peuvent causer de graves dommages aux animaux aquatiques qui ont des peaux épaisses, y compris les crocodiles et les tortues. Cela leur permet également de s’attaquer à des proies trois à quatre fois plus grandes en endommageant avec précision le crâne de leur adversaire plutôt qu’en mordant le cou comme les autres grands félins.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici