La vidéo d’une fille qui danse sur Ang Laga De Song lors d’un mariage devient virale

De nos jours, de jeunes artistes talentueux ont la chance de montrer leurs compétences au monde extérieur, grâce aux médias sociaux. Récemment, une fille a étonné Internet avec son incroyable performance de danse sur la chanson Ang Laga De. Dans la vidéo, on voit la jeune fille danser gracieusement sur la chanson du film Goliyon Ki Rasleela Ram-Leela, dans ce qui semble être une cérémonie de mariage ou de sangeet.

Cette vidéo a été publiée sur Instagram par la sœur aînée de la jeune fille, qui n’a pas pu s’empêcher de faire l’éloge de son frère. Dans le clip, la fille peut être vue toute parée d’un lehenga marron. Le public semble fasciné par ses mouvements de danse élégants. Dès que la fille commence à danser, les gens autour d’elle peuvent être vus en admiration devant son incroyable performance de danse.

La légende disait: “Instagram ne me laisserait pas tout télécharger, mais c’est ma petite sœur talentueuse et je suis tellement fière d’elle. Alors, je voulais juste partager ce moment avec vous tous #illahakomanzoor”.

La vidéo a recueilli plus de 1,7 million de vues et environ 1,72 lakh aime. De nombreux utilisateurs ont fait l’éloge de la fille et ont comblé leur amour.

Un utilisateur a écrit : « Les cinéastes pakistanais devraient l’engager comme chorégraphe. Elle a justifié la chanson avec ses mouvements ». Un autre utilisateur a commenté: “Awww, la petite Sirenna est une grande fille maintenant et wow, elle est super talentueuse”. Un troisième utilisateur a écrit: «C’est juste une danseuse incroyable. Juste wowww”.

